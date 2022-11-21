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Гаджеты

Аналитика зашла слишком далеко: Apple обвиняют в слежке за пользователями

21 ноября 2022, 19:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone 14
Источник: Unsplash

Apple тайно собирает личные данные пользователей через функцию Делиться аналитикой. Исследователи безопасности Томми Миск и Талал Хай Бакри утверждают, что под список информации попадает и конфиденциальная.

Так, если включить эту функцию в iPhone или любом другом устройстве, компания получит доступ о том, как используется гаджет, производительность, функции, а также другая информация о пользователе.

Впрочем, Apple утверждает, что никакая информация собранная с устройств в аналитических целях, не может быть отслежена и связанна с конкретным пользователей. Другими словами, компания якобы не может узнать, кому принадлежат данные.

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Однако, если включить аналитику на нескольких устройствах, то Apple сможет идентифицировать пользователя путем сопоставления информации. В корпорации пока не прокомментировали эти обвинения. Впрочем, представители редко дают комментарии на такие вопросы, если они не касаются судебных процессов.

Ноябрь для производителя iPhone оказался не самым лучшим в плане репутации. Ранее на Apple подали федеральный иск за сбор интимных данных пользователей. Корпорацию обвиняют в нарушении Калифорнийского закона. Жители США утверждают, что даже после отключения некоторых функций, Apple продолжает собирать личные данные.

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