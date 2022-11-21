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Аналітика зайшла надто далеко: Apple звинувачують у стеженні за користувачами

21 Листопада 2022, 19:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone 14
Джерело: Unsplash

Apple таємно збирає особисті дані користувачів через функцію Ділитись аналітикою. Дослідники безпеки Томмі Міск та Талал Хай Бакрі стверджують, що під список інформації потрапляє й конфіденційна.

Так, якщо увімкнути цю функцію в iPhone або будь-якому іншому пристрої, компанія отримає доступ про те, як використовується гаджет, продуктивність, функції, а також інша інформація про користувача.

Втім, Apple стверджує, що жодна інформація зібрана з пристроїв з аналітичною метою не може бути відстежена і пов’язана з конкретним користувачем. Інакше кажучи, компанія нібито неспроможна дізнатися, кому належать дані.

Зараз дивляться

Однак, якщо включити аналітику на кількох пристроях, Apple зможе ідентифікувати користувача шляхом зіставлення інформації. У корпорації поки що не прокоментували ці звинувачення. Втім, представники рідко дають коментарі на такі питання, якщо вони не стосуються судових процесів.

Листопад для виробника iPhone виявився не найкращим у плані репутації. Раніше на Apple подали федеральний позов за збирання інтимних даних користувачів. Корпорацію звинувачують у порушенні Каліфорнійського закону. Жителі США стверджують, що навіть після відключення деяких функцій Apple продовжує збирати особисті дані.

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