Apple таємно збирає особисті дані користувачів через функцію Ділитись аналітикою. Дослідники безпеки Томмі Міск та Талал Хай Бакрі стверджують, що під список інформації потрапляє й конфіденційна.

Так, якщо увімкнути цю функцію в iPhone або будь-якому іншому пристрої, компанія отримає доступ про те, як використовується гаджет, продуктивність, функції, а також інша інформація про користувача.

Втім, Apple стверджує, що жодна інформація зібрана з пристроїв з аналітичною метою не може бути відстежена і пов’язана з конкретним користувачем. Інакше кажучи, компанія нібито неспроможна дізнатися, кому належать дані.

Зараз дивляться

Однак, якщо включити аналітику на кількох пристроях, Apple зможе ідентифікувати користувача шляхом зіставлення інформації. У корпорації поки що не прокоментували ці звинувачення. Втім, представники рідко дають коментарі на такі питання, якщо вони не стосуються судових процесів.

Листопад для виробника iPhone виявився не найкращим у плані репутації. Раніше на Apple подали федеральний позов за збирання інтимних даних користувачів. Корпорацію звинувачують у порушенні Каліфорнійського закону. Жителі США стверджують, що навіть після відключення деяких функцій Apple продовжує збирати особисті дані.