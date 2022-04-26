Криптобиржа Binance запустила криптокарточку для украинцев, на которую будет насчитывать $75 каждый месяц.

Об этом сообщается на сайте биржи.

Карта доступна для всех украинцев, которые покинули Украину на фоне широкомасштабного вторжения России. Новинка касается как пользователей сервиса, так и тех, кто только планирует зарегистрироваться на бирже.

Владельцы карточки смогут выполнять операции с криптовалютой на бирже Binance — покупать или продавать валюту, а также оплачивать услуги и товары в европейских магазинах.

— Беженцы, прошедшие проверку местными некоммерческими организациями и подавшие заявку на получение криптовалютных карт Binance Refugee, получат 75 BUSD, что эквивалентно $75 месяц в течение трех месяцев. Криптовалюта BUSD будет автоматически конвертирована в местную валюту при оплате картой, — говорится в сообщении.

Чтобы получить карточку, необходимо зарегистрироваться на Binance — сделать это нужно на украинский адрес проживания. Регистрация и получение карточки бесплатное.

Украинцам также придется пройти стандартную проверку KYC для идентификации личности — это необходимо для работы банкам и компаниям, которые имеют дело с финансами.

Ранее Binance ограничила возможности россиян в пределах криптовалютной биржи — они не могут торговать, а также пополнять свой счет.