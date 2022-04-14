Глава Tesla Илон Маск хочет приобрести соцсеть Twitter. Ранее он купил 9,2% акции сервиса, но на фоне этого отказался от места в совете директоров компании.

Информация об этом появилась на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Предложение Маска, которое он отправил главе соцсети — приобрести все 100% акций Twitter, по цене в $54,20 за акцию наличными — это обойдется главе Tesla в $43 млрд. На такой шаг миллиардер пошел из-за желания сделать сервис приватным, чтобы внести необходимые изменения.

— Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Соцсеть обладает экстраординарным потенциалом, но его нужно открыть — именно это я и хочу сделать, — заявил глава Tesla в письме.

Также Маск намекнул, что если получит отказ, он пересмотрит свою позицию аукционера.

Сейчас состояние Маска оценивается в $260 млрд. Предложение главы Tesla в $43 млрд очень выгодное на фоне реальной рыночной стоимости Twitter в $37 млрд.

На фоне заявления Илона, акции Twitter подскочили в цене на 11%.

Миллиардер пользуется особой популярностью в соцсети — на его страницу подписано более 80 млн людей, у которых он нередко спрашивает мнения в различных вопросах. Совсем недавно он спросил у фанатов, хотели бы они увидеть кнопку редактирования публикаций.