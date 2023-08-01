В сентябре украинцы отметят немало праздников. Нас ждут профессиональные, международные и церковные даты, которые, к слову, в связи с переходом на юлианский календарь будут отмечаться в другой день, чем ранее.

Первый месяц осени начнется с Дня знаний, далее следует День нотариата, предпринимателя, украинского кино и многие другие праздники. Рождество Пресвятой Богородицы верующие отметят 8 сентября, вместо 21-го, а Воздвижение Креста Господня 14 сентября, вместо 27-го.

Факты ICTV составили для вас детальный календарь праздников на сентябрь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и знать, когда и какая дата отмечается.

Календарь праздников на сентябрь 2023