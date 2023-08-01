В сентябре украинцы отметят немало праздников. Нас ждут профессиональные, международные и церковные даты, которые, к слову, в связи с переходом на юлианский календарь будут отмечаться в другой день, чем ранее.
Первый месяц осени начнется с Дня знаний, далее следует День нотариата, предпринимателя, украинского кино и многие другие праздники. Рождество Пресвятой Богородицы верующие отметят 8 сентября, вместо 21-го, а Воздвижение Креста Господня 14 сентября, вместо 27-го.
Факты ICTV составили для вас детальный календарь праздников на сентябрь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и знать, когда и какая дата отмечается.
Календарь праздников на сентябрь 2023
- 1 сентября — День знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 3 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта
- 10 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств
- 13 сентября — День программиста
- 14 сентября — Воздвижение Креста Господня
- 15 сентября — Международный день демократии
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора
- 17 сентября — День работника леса, День спасателя
- 20 сентября — День HR-менеджера, День рекрутера
- 21 сентября — Международный день мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 24 сентября — День машиностроителя
- 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников
- 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек