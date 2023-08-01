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Профессиональные, международные, церковные: какие праздники украинцы отметят в сентябре 2023

1 августа 2023, 07:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
сентябрь, осень, вересень, осінь
Источник: Pexels

В сентябре украинцы отметят немало праздников. Нас ждут профессиональные, международные и церковные даты, которые, к слову, в связи с переходом на юлианский календарь будут отмечаться в другой день, чем ранее.

Первый месяц осени начнется с Дня знаний, далее следует День нотариата, предпринимателя, украинского кино и многие другие праздники. Рождество Пресвятой Богородицы верующие отметят 8 сентября, вместо 21-го, а Воздвижение Креста Господня 14 сентября, вместо 27-го.

Факты ICTV составили для вас детальный календарь праздников на сентябрь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и знать, когда и какая дата отмечается.

Календарь праздников на сентябрь 2023

  • 1 сентября — День знаний
  • 2 сентября — День нотариата
  • 3 сентября — День предпринимателя
  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта
  • 10 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 13 сентября — День программиста
  • 14 сентября — Воздвижение Креста Господня 
  • 15 сентября — Международный день демократии
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора
  • 17 сентября — День работника леса, День спасателя
  • 20 сентября — День HR-менеджера, День рекрутера
  • 21 сентября — Международный день мира
  • 22 сентября — День партизанской славы
  • 24 сентября — День машиностроителя
  • 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек
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