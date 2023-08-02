В сентябре 2023 верующие отметят несколько важных религиозных праздников. Речь идет о Рождестве Пресвятой Богородицы и Воздвижении Креста Господня, однако отпразднуют их в новые даты в связи с переходом на новоюлианский календарь, который вступает в силу с первого дня осени.
К слову, ранее в сентябре также праздновали Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 числа, теперь же дата празднования — 29 августа.
Факты ICTV составили детальный церковный календарь на сентябрь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и знать, когда и какой праздник отмечают.
Список религиозных праздников на сентябрь 2023
- 1 сентября — Мученика Андрея Стратилата и с ним 2 593 мучеников
- 7 сентября — Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, Мучеников Адриана и Наталии
- 13 сентября — Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
- 14 сентября — Воздвижение Креста Господня
- 19 сентября — Киево-Братской иконы Божией Матери
- 29 сентября — Иконы Божией Матери, именуемой Призри на смирение
- 30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии