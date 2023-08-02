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По новым датам: какие праздники верующие отметят в сентябре 2023

2 августа 2023, 07:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Церква, храм, календарь церковных праздников на сентябрь 2023
Источник: Pexels

В сентябре 2023 верующие отметят несколько важных религиозных праздников. Речь идет о Рождестве Пресвятой Богородицы и Воздвижении Креста Господня, однако отпразднуют их в новые даты в связи с переходом на новоюлианский календарь, который вступает в силу с первого дня осени.

К слову, ранее в сентябре также праздновали Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 числа, теперь же дата празднования — 29 августа.

Факты ICTV составили детальный церковный календарь на сентябрь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и знать, когда и какой праздник отмечают.

Список религиозных праздников на сентябрь 2023

  • 1 сентября — Мученика Андрея Стратилата и с ним 2 593 мучеников
  • 7 сентября — Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, Мучеников Адриана и Наталии
  • 13 сентября — Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
  • 14 сентября — Воздвижение Креста Господня
  • 19 сентября — Киево-Братской иконы Божией Матери
  • 29 сентября — Иконы Божией Матери, именуемой Призри на смирение
  • 30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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