В сентябре 2023 верующие отметят несколько важных религиозных праздников. Речь идет о Рождестве Пресвятой Богородицы и Воздвижении Креста Господня, однако отпразднуют их в новые даты в связи с переходом на новоюлианский календарь, который вступает в силу с первого дня осени.

К слову, ранее в сентябре также праздновали Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 числа, теперь же дата празднования — 29 августа.

Факты ICTV составили детальный церковный календарь на сентябрь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и знать, когда и какой праздник отмечают.

Список религиозных праздников на сентябрь 2023