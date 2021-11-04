4 ноября день ангела празднуют девушки, которые носят имя Елизавета (Божья клятва, почитающая Бога).

Значение имени Елизавета

В Детстве Елизаветы очень шаловливые, они не могут сидеть на одном месте. Она всюду хочет успеть, все узнать. Одноклассники любят ее за веселый характер.

Также такие девочки очень активные, любят посещать разные кружки рукоделия.

Девушки, которые носят это имя, пытаются создать о себе впечатление лучше, чем она есть на самом деле. Себялюбива, импульсивна. В женском обществе пытается стать лидером, но с друзьями и близкими мягка и отзывчива.

У Елизавет хорошая интуиция, они легко могут понять психологию человека. В семье она больше всего стремится к миру и спокойствию.

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Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!

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Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любовь, волшебство!

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Именины у Елизаветы —

Ты достойна самых лучших слов!

Жизнь пусть одарит теплом и светом,

Станет верной спутницей любовь!

Лиза, от души тебе желаю,

Чтобы радость разлилась рекой,

Пусть Господь во всем благословляет

Щедрою на милости рукой!

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Елизавета, именины

Пусть много счастья принесут,

Любви чудесные картины

Пусть нарисуют там и тут,

Тебе везенья я желаю,

И доброй девушкою быть,

Ведь доброта нас украшает,

О главном не дает забыть!