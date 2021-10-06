Церковный календарь на ноябрь 2021 года насчитывает несколько важных православных праздников, а также на него приходится начало Рождественского поста.

В последний месяц осени отмечаются такие большие праздники, как Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила. Кроме того, ежедневно церковь чтит память какого-то святого.

Православный календарь на ноябрь 2021 – список праздников