Церковный календарь на ноябрь 2021 года насчитывает несколько важных православных праздников, а также на него приходится начало Рождественского поста.
В последний месяц осени отмечаются такие большие праздники, как Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила. Кроме того, ежедневно церковь чтит память какого-то святого.
Православный календарь на ноябрь 2021 – список праздников
- 1 ноября — пророка Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского
- 2 ноября — великомученика Артемия, праведного отрока Артемия Веркольского
- 3 ноября — преподобного Иллариона Великого, перенесение мощей Святого Иллариона, преподобного Феофила и Иакова Омучских
- 4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии
- 5 ноября — апостола Иакова, брата Господня по плоти, преподобного Елисея Лавришевского, перенесение мощей праведного Иакова Боровичского
- 6 ноября — иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников
- 7 ноября — мучеников Маркиана и Мартирия, преподобной Матроны Власовой
- 8 ноября — великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, мученика Луппа
- 9 ноября — мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Еротииды, преподобномученика Сергия Чернухина
- 10 ноября — великомученицы Параскевы, преподобного Стефана Савваита, святого Димитрия
- 11 ноября — преподобномученицы Анастасии Римлянки, преподобного Аврамия затворника и блаженного Марии, преподобной Анны, священномученика Иоанна Рудинского
- 12 ноября — священномученика Зиновия, апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы, священномученика Маркиана
- 13 ноября — мученика Епимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула, преподобного Спиридона и Никодима
- 14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа и Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании
- 15 ноября — преподобного Маркиана Киринейского, Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери
- 16 ноября — мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсима, праведного Снандулии
- 17 ноября — преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера, блаженного Симона
- 18 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога
- 19 ноября — преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Василия Крылова пресвитера
- 20 ноября — иконы Божией Матери Взыграние, преподобного Лазаря Галисийского, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии
- 21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
- 22 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница
- 23 ноября — апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия, мученика Ореста врача, колесование великомученика Георгия
- 24 ноября — великомученика Мины, мученика Викентия, преподобного Мартирия Зеленецкого
- 25 ноября — святого Иоанна Милостивого, иконы Божией Матери Милостивая, преподобного Нила Постника
- 26 ноября — мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы
- 27 ноября — апостола Филиппа, священномученика Феодора Грудакова пресвитера
- 28 ноября — начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского
- 29 ноября — Рождественский пост, апостола и евангелиста Матфея, священномученика Филумена Святогробца
- 30 ноября — Рождественский пост, святого Григория Чудотворца, мучеников Ацискла и Виктории Кордувийских