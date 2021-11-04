4 листопада день ангела святкують дівчата, які носять ім’я Єлизавета (Божа клятва, та, яка шанує Бога).

Значення імені Єлизавета

У дитинстві Єлизавети дуже пустотливі, вони не можуть сидіти на одному місці. Вона всюди хоче встигнути, все дізнатися. Однокласники полюбляють її за веселий характер.

Також такі дівчатка дуже активні, люблять відвідувати різні гуртки рукоділля.

Дівчата, які носять це ім’я, намагаються створити про себе враження краще, ніж воно є насправді. Егоцентричні, імпульсивні. У жіночому колективі намагається стати лідером, але з друзями та близькими м’яка та чуйна.

Єлизавети мають гарну інтуїцію, вони легко можуть зрозуміти психологію людини. У сім’ї вона найбільше прагне миру і спокою.

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З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.

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Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Лізі помагає,

Ангел покровитель!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Єлизавета — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!