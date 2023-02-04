В день рождения лучшей подружки каждая девушка хочет угодить ей и сделать полезный и приятный подарок.

Чтобы вы не морочили голову над идеями презентов, факты ICTV подготовили целый список подарков, которые точно понравятся и запомнятся каждой девушке.

Эмоции

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Подарочный сертификат на SPA-процедуры станет отличным презентом, который ваша подружка точно запомнит.

Выберите услугу для двоих, так вы сможете насладиться массажем и провести время вместе.

Также вы можете посетить салон красоты, сделать маникюр, педикюр, прическу и макияж. А после бьюти-процедур пойти вместе в кафе!

Поход в ресторан или на какой-нибудь мастер-класс тоже может стать незабываемым подарком. Например, посетите занятия по гончарству, рисованию, танцам, краш-комнату для снятия стресса и т. д. А если ваша подружка любит экстрим, подарите поход в квест-комнату.

Украшения

Ну, какая женщина не любит ювелирные изделия?

Подарите подружке оригинальное кольцо, браслет, подвеску или серьги. Тут главное хорошо знать ее вкусы, чтобы она была довольна подарком.

Женские штучки

Это могут быть различные косметические и уходовые средства для кожи. Например:

крем;

молочко для тела;

скраб;

набор помад и карандашей для губ;

новый продукт декоративной косметики (тональное средство, тени, тушь и др.);

гель для умывания;

набор гелей для душа;

маски, пилинги, тоники;

патчи под глаза и многое другое.

Что-то для волос

Набор хорошего ухода за волосами никогда не бывает лишним! Подарите подружке шампунь, кондиционер, маску, масло и термозащиту для волос.

Если косметическая линейка будет высокого качества, вы не только порадуете подругу, но и вылечите ей волосы!

Если такой вариант подарка не для вас, подарите ей что-то для укладки: фен, стайлер, качественную расческу, выпрямитель для волос и тому подобное.

Духи

Хорошие, качественные духи сегодня стоят не мало, поэтому ваша подружка точно будет в восторге от такого презента.

Главное — купить аромат, который точно ей понравится. Если вы дружите давно, с этим проблем не будет. Но чтобы точно не прогадать с парфюмом, стоит осторожно спросить у нее, какими она пользуется.

Ручная кладь

Ни одна девушка не выйдет на улицу без своей сумочки, где лежат все нужные и ненужные вещи. Поэтому оригинальная сумка не просто порадует вашу подружку, а будет ежедневно напоминать о вашей дружбе.

Если сумочка не ваш вариант, вы можете подарить:

классный кошелек;

стильный футляр для очков;

органайзер для дома;

шкатулку для хранения украшений;

органайзер для косметики;

качественный чемодан.

Что-то из одежды

Здесь все индивидуально. Можно начать с тоненького ремешка и закончить крутыми кроссовками. Отталкиваясь от своего бюджета, подарите лучшей подружке какую-то новую вещь, которая идеально подойдет под ее стиль.

Кстати, можно также презентовать красивую и комфортную пижаму с носками!

Вещи для дома

Это может быть:

электронная фоторамка, которая синхронизируется с флешкой;

портрет;

ваше совместное фото;

набор ароматических свечей;

флорариум (мини-сад в стеклянной емкости);

увлажнитель воздуха;

ароматическая лампа;

роскошная стеклянная ваза;

проектор звездного неба;

ароматические палочки;

маленькое стильное зеркало;

свечи для ванной и тому подобное.

Отталкивайтесь от своей фантазии и бюджета!

Техника

Подарите подружке новые наушники, фотоаппарат с мгновенной печатью фотографий, умные часы, электронную книгу, проектор для просмотра фильмов, колонку и тому подобное.