Сегодняшняя ситуация с электроэнергией заставляет украинцев искать альтернативные источники света. Самыми популярными остаются обычные свечи и фонарики.

Однако существуют и специальные лампы, которые способны работать без электроэнергии и давать украинцам желаемое освещение.

Какие бывают лампы, работающие без электричества, и как выбрать идеальный вариант – далее в материале Фактов ICTV.

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Лампы, работающие без электричества: какие бывают и как выбрать

Такие приборы бывают нескольких типов:

осветительные устройства, работающие на батарейках;

светодиодные лампы на аккумуляторах или солнечных батареях;

лампы-фонари с автономным питанием;

масляная лампа.

Главное их отличие – тип энергии, который питает работу лампы.

Устройства, работающие на батарейках

Это в основном настольные лампы. Они станут идеальным вариантом для студентов или людей, работающих на дому за компьютером.

Такие лампы смогут осветить одну комнату, поэтому сидеть в темноте вам точно не придется. При выборе устройства обращайте внимание на тип батареек.

Отдавайте предпочтение моделям, рассчитанным на АА и ААА — они самые распространенные и дешевые, другие батарейки менее доступны.

Их цена варьируется от 200 грн до 1 700 грн.

Масляная лампа

Это светильник, работающий на основе сгорания масла или топленого жира рогатого скота. Таким способом освещения пользовались еще наши бабушки.

Сделать такую ​​лампу можно самостоятельно или купить уже готовую. Изготовить ее легко — в баночку или тарелку заливается масло, туда опускается фитиль. Второй конец фитиля, закрепленный над маслом, поджигается, и масло, поднимаясь по фитилю, горит.

Чтобы масляная лампа была более безопасной для использования в доме, на нее надевают специальный плафон. Именно он и защищает от открытого пламени.

Изготовить такую ​​лампу самостоятельно — довольно бюджетно, а вот купить уже готовую может быть дорого. Старинные масляные лампы могут стоить несколько тысяч гривен, поскольку считаются раритетом.

Светодиодные лампы

В свою очередь светодиодные лампы с аккумуляторами имеют одно из наибольших преимуществ перед другими типами ламп. Пока такая лампа вкручена в обычный цоколь, спрятанный в ее корпусе аккумулятор накапливает заряд.

Как только свет выключается, лампа начинает работать от аккумулятора. Такие светодиодные лампы могут работать без электричества от 3 до 6 часов в зависимости от модели и емкости аккумулятора.

Кроме того, такая лампа может служить в качестве обычного фонарика, если ее выкрутить из цоколя и взять с собой.

Подобный принцип работы и в светильнике на солнечной батарее. Его работа зависит от аккумулятора, накапливающего солнечную энергию днем ​​и отдающего ее ночью в виде электрического тока.

К тому же тока от солнечной батареи хватает на зарядку смартфонов, смарт-часов или других девайсов. Для того, чтобы получить автономный источник света на солнечной батарее, вам понадобятся LED-лампа со встроенным аккумулятором и USB-разъемом, USB-кабель и солнечная батарея с креплением.

Стоимость лампы на солнечной батарее от 100 до 700 грн, LED-лампочка со встроенным аккумулятором вам обойдется от 200 до 500 грн.

Лампы-фонари

Такие светильники в основном используют туристы. Большинство ламп-фонариков могут работать как от аккумуляторов, так и от батареек в обычном формате АА или ААА.

Они подходят для освещения уличной территории, однако в квартире или доме их тоже можно использовать.

Стоят они от 450 до 1 500 грн. Цена зависит от модели и типа лампы. При покупке обращайте внимание на мощность, емкость аккумулятора и принцип работы фонаря.