Сегодняшняя ситуация с электроэнергией заставляет украинцев искать альтернативные источники света. Самыми популярными остаются обычные свечи и фонарики.
Однако существуют и специальные лампы, которые способны работать без электроэнергии и давать украинцам желаемое освещение.
Какие бывают лампы, работающие без электричества, и как выбрать идеальный вариант – далее в материале Фактов ICTV.
Лампы, работающие без электричества: какие бывают и как выбрать
Такие приборы бывают нескольких типов:
- осветительные устройства, работающие на батарейках;
- светодиодные лампы на аккумуляторах или солнечных батареях;
- лампы-фонари с автономным питанием;
- масляная лампа.
Главное их отличие – тип энергии, который питает работу лампы.
Устройства, работающие на батарейках
Это в основном настольные лампы. Они станут идеальным вариантом для студентов или людей, работающих на дому за компьютером.
Такие лампы смогут осветить одну комнату, поэтому сидеть в темноте вам точно не придется. При выборе устройства обращайте внимание на тип батареек.
Отдавайте предпочтение моделям, рассчитанным на АА и ААА — они самые распространенные и дешевые, другие батарейки менее доступны.
Их цена варьируется от 200 грн до 1 700 грн.
Масляная лампа
Это светильник, работающий на основе сгорания масла или топленого жира рогатого скота. Таким способом освещения пользовались еще наши бабушки.
Сделать такую лампу можно самостоятельно или купить уже готовую. Изготовить ее легко — в баночку или тарелку заливается масло, туда опускается фитиль. Второй конец фитиля, закрепленный над маслом, поджигается, и масло, поднимаясь по фитилю, горит.
Чтобы масляная лампа была более безопасной для использования в доме, на нее надевают специальный плафон. Именно он и защищает от открытого пламени.
Изготовить такую лампу самостоятельно — довольно бюджетно, а вот купить уже готовую может быть дорого. Старинные масляные лампы могут стоить несколько тысяч гривен, поскольку считаются раритетом.
Светодиодные лампы
В свою очередь светодиодные лампы с аккумуляторами имеют одно из наибольших преимуществ перед другими типами ламп. Пока такая лампа вкручена в обычный цоколь, спрятанный в ее корпусе аккумулятор накапливает заряд.
Как только свет выключается, лампа начинает работать от аккумулятора. Такие светодиодные лампы могут работать без электричества от 3 до 6 часов в зависимости от модели и емкости аккумулятора.
Кроме того, такая лампа может служить в качестве обычного фонарика, если ее выкрутить из цоколя и взять с собой.
Подобный принцип работы и в светильнике на солнечной батарее. Его работа зависит от аккумулятора, накапливающего солнечную энергию днем и отдающего ее ночью в виде электрического тока.
К тому же тока от солнечной батареи хватает на зарядку смартфонов, смарт-часов или других девайсов. Для того, чтобы получить автономный источник света на солнечной батарее, вам понадобятся LED-лампа со встроенным аккумулятором и USB-разъемом, USB-кабель и солнечная батарея с креплением.
Стоимость лампы на солнечной батарее от 100 до 700 грн, LED-лампочка со встроенным аккумулятором вам обойдется от 200 до 500 грн.
Лампы-фонари
Такие светильники в основном используют туристы. Большинство ламп-фонариков могут работать как от аккумуляторов, так и от батареек в обычном формате АА или ААА.
Они подходят для освещения уличной территории, однако в квартире или доме их тоже можно использовать.
Стоят они от 450 до 1 500 грн. Цена зависит от модели и типа лампы. При покупке обращайте внимание на мощность, емкость аккумулятора и принцип работы фонаря.