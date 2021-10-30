31 октября во всем мире традиционно празднуют Хэллоуин — символ прихода нечистой силы. Сравнительно недавно этот праздник пришел в Украину.

И теперь местные жители разделились во мнении: одни с радостью вырезают тыквы и устраивают тематические вечеринки, другие — не признают Хэллоуин из-за его иностранных корней. Но действительно ли Хэллоуин пришел к нам из-за границы?

Велесова ночь — история и традиции праздника

Велесова ночь — это своеобразный аналог Хэллоуина славянского происхождения. Отмечают этот праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Согласно легендам, в этот день стираются грани между потусторонним миром и миром живых — мертвые души могут приходить на землю.

Название Велесова ночь происходит от имени языческого бога Велеса. Он был наделен уникальной возможностью находиться в двух мирах одновременно.

Обряды на Велесову ночь

На Велесову ночь принято разжигать большой костер на самой высокой точке, а затем ходить по углям.

Кроме того, этот праздник насыщен разнообразными обрядами. Супружеские пары проверяли друг друга на верность — нанизывали кольцо на нитку. Если нить рвалась, это означало, что человек изменяет.

По традициям, в этот день славяне устраивали поминальный ужин, чтобы почтить память умерших.

Среди других традиций на Велесову ночь — обряд на деньги. Люди собирали мелкие монеты и раздавали малообеспеченным семьям.

Также славяне верили в осуществление желаний. Видеть мертвого родственника во сне считалось очень хорошей приметой в такое мистическое время.