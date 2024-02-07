Приближается День святого Валентина, а значит, стоит подумать, как оригинально поздравить украинских военных. Дети могут это сделать, создав поделки из разных материалов. Факты ICTV предлагают несколько несложных и красивых идей, как сделать валентинку для ВСУ.

Валентинки для воинов ВСУ – как сделать самому

С помощью валентинок можно выразить поддержку и благодарность нашим защитникам и защитницам, которые оберегают страну от врагов. Такие поделки поддержат воинов и станут особым подарком к празднику.

Мы собрали подборку интересных идей валентинок для ВСУ. Валентинки для воинов ВСУ можно сделать так:

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нарисовать акварелью или гуашью;

сделать из бумаги для квиллинга;

создать коллаж из цветной бумаги;

сшить из фетра или другой ткани.

Самое главное, чтобы это было сделано от души и чистого сердца. Тогда такой подарок точно порадует наших воинов и придаст им сил защищать Украину.