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Как сделать валентинку для воина ВСУ: топ-7 интересных идей

7 февраля 2024, 12:17
Ирина Игнатова редакторка ленты
Валентинки для ЗСУ
Источник: Факты ICTV

Приближается День святого Валентина, а значит, стоит подумать, как оригинально поздравить украинских военных. Дети могут это сделать, создав поделки из разных материалов. Факты ICTV предлагают несколько несложных и красивых идей, как сделать валентинку для ВСУ.

Валентинки для воинов ВСУ – как сделать самому

С помощью валентинок можно выразить поддержку и благодарность нашим защитникам и защитницам, которые оберегают страну от врагов. Такие поделки поддержат воинов и станут особым подарком к празднику.

Мы собрали подборку интересных идей валентинок для ВСУ. Валентинки для воинов ВСУ можно сделать так:

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  • нарисовать акварелью или гуашью;
  • сделать из бумаги для квиллинга;
  • создать коллаж из цветной бумаги;
  • сшить из фетра или другой ткани.

Самое главное, чтобы это было сделано от души и чистого сердца. Тогда такой подарок точно порадует наших воинов и придаст им сил защищать Украину.

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

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Теги
14 лютого День закоханих День святого Валентина ВСУ Подарунки Привітання
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