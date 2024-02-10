День Святого Валентина — это не только романтический праздник всех влюбленных, но и дополнительный повод уделить время близким и порадовать их подарком.

Отличным вариантом презента станет поделка, сделанная своими руками. Это могут быть валентинки, открытки или венок в виде сердца, который станет украшением любого интерьера.

Факты ICTV собрали интересные идеи поделок, которые можно сделать на День Святого Валентина.

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Идеи поделок на День Святого Валентина

Открытки на День Святого Валентина

Одно из самых простых изделий, которые можно сделать своими руками — это открытки с сердечками и пожеланиями. Для этого вам понадобятся картон, бумага, ножницы и немного фантазии.

Оригинальный венок на День Святого Валентина

На новогодние праздники есть традиция делать рождественские венки, однако это изделие будет актуальным и на День Святого Валентина. Для этого вырежьте сердечки из бумаги разных цветов и приклейте их на круглую основу венка.

Валентинка из ниток

Отличным вариантом подарка на 14 февраля будет валентинка, но не просто вырезанная, а вышитая. Для этого простым карандашом на картоне нарисуйте контур сердечка и вышейте его цветными нитками.

Валентинка из фетра

Красивую валентинку также можно сделать из фетра. Из красного или белого фетра вырежьте 2 одинаковых сердечка, вложите посередине ленту и наполнитель, а потом сшейте две половинки. Одну сторону можно украсить пуговицами, бусинками или так, как вам нравится.

Гирлянда из сердечек

Такой гирляндой вы сможете украсить свою комнату и создать праздничную атмосферу. Из бумаги разных цветов вырежьте сердечки и с помощью клея или скотча закрепите их на нитку.