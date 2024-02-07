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Як зробити валентинку для воїна ЗСУ: топ-7 цікавих ідей

7 Лютого 2024, 12:17
Ірина Ігнатова редакторка стрічки
Валентинки для ЗСУ
Джерело: Факти ICTV

Наближається День святого Валентина, а отже, варто подумати, як оригінально привітати українських військових. Діти можуть це зробити, створивши вироби з різних матеріалів. Факти ICTV пропонують кілька нескладних та красивих ідей, як зробити валентинку для ЗСУ.

Валентинки для воїнів ЗСУ – як зробити самому

За допомогою валентинок можна висловити підтримку та вдячність нашим захисникам і захисницям, які оберігають країну від ворогів. Такі вироби підтримають воїнів і стануть особливим подарунком до свята.

Ми зібрали добірку цікавих ідей валентинок для ЗСУ. Валентинки для воїнів ЗСУ можна зробити так:

Зараз дивляться
  • намалювати аквареллю або гуашшю;
  • зробити з паперу для квілінгу;
  • створити колаж із кольорового паперу;
  • зшити з фетру або іншої тканини.

Найголовніше, щоб це було зроблено від душі та чистого серця. Тоді такий подарунок точно потішить наших воїнів і додасть їм сил захищати Україну.

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

Валентинки для ЗСУ

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