В церковном календаре на март 2024 года есть ряд памятных дат. В частности, на первый месяц весны приходится начало Великого поста и Благовещение Пресвятой Богородицы.
Стоит отметить, что с 1 сентября прошлого года ПЦУ перешла на новоюлианский стиль, поэтому даты праздников сместились на 13 дней назад.
Факты ICTV составили церковный календарь праздников на март 2024, чтобы вы не пропустили важные события.
Сейчас смотрят
Церковные праздники в марте 2024 года:
- 1 марта — преподобной мученицы Евдокии;
- 2 марта — священномученика Феодота, епископа Киринейского;
- 3 марта — святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта — преподобного Герасима, иже на Иордане;
- 5 марта — святого мученика Конона;
- 6 марта — 42-х мучеников Аморийских;
- 7 марта — священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
- 8 марта — преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;
- 9 марта — 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта — мучеников Кондрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
- 12 марта — преподобного исповедника Теофана Сигрианского, святого Григория Двоеслова;
- 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
- 14 марта — преподобного Венедикта;
- 15 марта — мучеников Агапия и шестерых других;
- 16 марта — святых мучеников Савина и Папы;
- 17 марта — Прощеное воскресенье; преподобного Алексия, человека Божия;
- 18 марта — начало Великого поста; святого Кирилла;
- 19 марта — мучеников Хрисанфа и Дарии;
- 20 марта — преподобных Отцов в обители святого Саввы;
- 21 марта — преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта — священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта — святого преподобномученика Никона и учеников его;
- 24 марта — Предпразднство Благовещения, преподобного Захарии;
- 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 26 марта — Собор архангела Гавриила;
- 27 марта — мученицы Матроны Солунской;
- 28 марта — преподобного Иллариона Нового;
- 29 марта — мучеников Марка, епископа Арефусийского;
- 30 марта — преподобного Иоанна Лествичника;
- 31 марта — священномученика Ипатия, епископа Гангрского.