В церковном календаре на март 2024 года есть ряд памятных дат. В частности, на первый месяц весны приходится начало Великого поста и Благовещение Пресвятой Богородицы.

Стоит отметить, что с 1 сентября прошлого года ПЦУ перешла на новоюлианский стиль, поэтому даты праздников сместились на 13 дней назад.

Факты ICTV составили церковный календарь праздников на март 2024, чтобы вы не пропустили важные события.

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