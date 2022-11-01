В декабре 2022 года украинцы отпразднуют множество профессиональных и государственных праздников, а также большой религиозный — Рождество Христово.

Первый месяц зими богат и на международный даты, например — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа или День солидарности людей. Чтобы лучше знать, какой праздник отмечается в какую дату, необходимо заглянуть в календарь, который Факты ICTV составили для вашего удобства.

Календарь праздников на декабрь 2022 — список

1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры

2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства

3 декабря — Международный день инвалидов

4 декабря — День объятий

5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления

9 декабря — Международный день борьбы против коррупции

10 декабря — День прав человека

11 декабря — Международный день гор

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины

13 декабря — Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания

14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

15 декабря — День работника суда

17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы

18 декабря — Международный день мигрантов

19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая

20 декабря — Международный день солидарности людей

22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины

24 декабря — День работников архивных учреждений

25 декабря — Рождество Христово