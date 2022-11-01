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День ВСУ и Рождество Христово: календарь праздников на декабрь 2022

1 ноября 2022, 16:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День ВСУ и Рождество Христово: календарь праздников на декабрь 2022
Источник: Pexels

В декабре 2022 года украинцы отпразднуют множество профессиональных и государственных праздников, а также большой религиозный — Рождество Христово.

Первый месяц зими богат и на международный даты, например — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа или День солидарности людей. Чтобы лучше знать, какой праздник отмечается в какую дату, необходимо заглянуть в календарь, который Факты ICTV составили для вашего удобства.

Календарь праздников на декабрь 2022 — список

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры
  • 2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства
  • 3 декабря — Международный день инвалидов
  • 4 декабря — День объятий
  • 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления
  • 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции
  • 10 декабря — День прав человека
  • 11 декабря — Международный день гор
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины
  • 13 декабря — Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
  • 14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
  • 15 декабря — День работника суда
  • 17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы
  • 18 декабря — Международный день мигрантов
  • 19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений
  • 25 декабря — Рождество Христово
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