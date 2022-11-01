В декабре 2022 года украинцы отпразднуют множество профессиональных и государственных праздников, а также большой религиозный — Рождество Христово.
Первый месяц зими богат и на международный даты, например — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа или День солидарности людей. Чтобы лучше знать, какой праздник отмечается в какую дату, необходимо заглянуть в календарь, который Факты ICTV составили для вашего удобства.
Календарь праздников на декабрь 2022 — список
- 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры
- 2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства
- 3 декабря — Международный день инвалидов
- 4 декабря — День объятий
- 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления
- 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции
- 10 декабря — День прав человека
- 11 декабря — Международный день гор
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины
- 13 декабря — Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
- 14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
- 15 декабря — День работника суда
- 17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы
- 18 декабря — Международный день мигрантов
- 19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая
- 20 декабря — Международный день солидарности людей
- 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины
- 24 декабря — День работников архивных учреждений
- 25 декабря — Рождество Христово
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