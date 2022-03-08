8 березня чимало країн світу святкують Міжнародний жіночий день. Це свято жіночої солідарності та боротьби за права жінок.

Цьогоріч 8 Березня Україна зустрічає в умовах війни. Зараз як ніколи всі українці об’єднані однією ідеєю – жити в мирі на своїй рідній землі.

Факти ICTV створили листівки з 8 Березня, аби нагадати про найголовніші бажання усіх українських жінок. Погодьтеся, коли над головою лунають вибухи, будь-які матеріальні речі стають не такими важливими.

Не хочу тюльпани на 8 Березня – подаруй мені мирне небо.

Любий, мені не потрібен Dyson – подаруй Джавелін.

Не хочу в круїз – давай краще пошлемо російській військовий корабель нах*й.

Мені не потрібні Мальдіви – хочу гуляти площею Свободи у мирному Харкові.

Не хочу в дорогий ресторан – давай спечемо вдома паляницю.

Не хочу нові сережки – вкради для мене російський танк.

Не хочу п’яніти від вина – хочу напоїти зрадників бандерівським смузі.

24 лютого Володимир Путін розпочав війну в Україні. Вже о 5-й ранку країна-агресор завдала перших ракетних ударів по українських містах.

Наша армія мужньо тримає оборону і дає відсіч путінському війську. За 12 днів кількість знищених і поранених російських військових перевалила за 11 тис., понад 200 перебувають у полоні.