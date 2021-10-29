31 октября отмечают День автомобилиста. Ежегодно этот праздник приходится на последнее воскресенье второго месяца осени. В эту дату принято поздравлять как профессиональных водителей, так и любителей.

Если вы не можете выбрать подарок на День автомобилиста, Факты ICTV подготовили для вас список интересных идей.

Идеи подарков на День автомобилиста

Ароматизатор — вещь, необходимая в каждом транспортном средстве. Он придает автомобилю свежести и перекрывает нежелательные запахи.

Автомобильный пылесос — компактный пылесос маленьких размеров, благодаря которому уборка в авто станет намного удобнее. Кроме того, с помощью устройства можно попасть в труднодоступные поверхности.

Гаджеты для автомобиля — отличный подарок на День автомобилиста в Украине. Презентом может служить навигатор, видеорегистратор, зарядное устройство, держатель для телефона.

Набор для чистки снега — полезные предметы, которые пригодятся с первыми холодами. Обычно в состав набора входит щетка, раскладная лопата, перчатки. С помощью них можно расчистить авто от снега и льда.

Массажная подушка — еще один оригинальный подарок на День автомобилиста. Работа водителя требует длительного сидения, а это плохо влияет на здоровье человека. Массажная подушка поможет водителю расслабиться и снять усталость.

Аптечка. В машине каждого водителя должны быть лекарства, необходимы для первой помощи.