День Независимости — любимый нерелигиозный праздник украинцев в 2023 — на это указывает опрос Киевского международного института социологии. Примечательно, что так считают 63% опрошенных украинцев.

Показатель стремительно рос за эти годы в 2013 году День Независимости называли любимым праздником всего 13% украинцев, а в период с 2016 по 2019 — от 16 до 20%. Уже в 2021 году показатель вырос до 37%.

По заявлению КМИС, теперь праздник входит в топ-3 любимых памятных дат украинцев. Первое место занимает Рождество с показателем в 70%. На третьем месте после Дня Независимости расположился День защитников и защитниц Украины — 54%. После него — Новый Год с 52% и День Конституції — 29%.

Во время опроса затронули тему и независимости Украины — 89% опрошенных поддерживают этот статус страны, и только 1% не поддерживают. Пик в 90% за независимость приходился на 2014 год.

На сегодня, 79% украинцев выступают за визовый режим с РФ — в 2013 году показатель был на отметке в 70%.

Напомним, что уже с 1 сентября церковные праздники будут отмечаться по новому церковному календарю. Так, до конца 2024 года украинцы ужу буту отмечать по новым датам важные праздники — Рождество, Покров Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца.