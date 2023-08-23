День Незалежності – улюблене нерелігійне свято українців у 2023 році – про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Примітно, що так вважають 63% опитаних українців.

Показник стрімко зростав усі ці роки: у 2013 році День Незалежності називали улюбленим святом лише 13% українців, а в період з 2016-го до 2019 року – від 16 до 20%. Уже 2021 року показник зріс до 37%.

За заявою КМІС, тепер свято входить до трійки улюблених пам’ятних дат українців. Перше місце посідає Різдво з показником у 70%. На третьому місці після Дня Незалежності розташувався День захисників і захисниць України – 54%. Після нього – Новий рік з 52% і День Конституції – 29%.

Під час опитування зачепили тему і незалежності України – 89% опитаних підтримують цей статус країни, і лише 1% не підтримують. Пік у 90% за незалежність припадав на 2014 рік.

На сьогодні 79% українців виступають за візовий режим з РФ. У 2013 році показник був на позначці в 70%.

Нагадаємо, що вже з 1 вересня церковні свята відзначатимуться за новим церковним календарем. Так, до кінця 2024 року українці вже відзначатимуть за новими датами важливі свята – Різдво, Покрову Пресвятої Богородиці та Миколая Чудотворця.