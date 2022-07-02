Полнолуние в августе 2022 года украинцы будут наблюдать 12 числа. Астрологическое явление состоится в 4.36 в знаке зодиака Водолей. Восход Луны будет в 21.00.

В период полнолуния лучше всего заниматься обычными домашними делами и не начинать ничего нового, поскольку небесное светило в этой фазе влияет на все живое. Могут обострится душевные расстройства и хронические заболевания. Велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Если вы любитель собирать различные травы, сделайте это 12 августа, поскольку именно в Полнолуние они обладают наибольшими лечебными свойства.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что Луна в знаке Водолей подходит для организаций и проведений конференций. Также это положительное время для творчества и самообразования. Не стоит разговаривать или спорить с руководством, а также менять работу или увольняться.

Полнолуние в августе 2022 года придется на пятницу — 15-й лунный день.