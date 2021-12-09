Подготовка к Новому году – это всегда интересный и энергозатратный процесс. Кроме подарков, выбора праздничного наряда и других дел, стоит позаботиться о новогоднем столе.

Обычно на приготовление праздничного ужина приходится тратить целый день. Но в современном мире можно упростить себе жизнь и заказать еду онлайн.

Факты ICTV собрали несколько вариантов доставки готовой еды и узнали, во сколько обойдется новогодний стол в супермаркетах с кулинарией и ресторанах.

Готовые блюда из кулинарии сети супермакетов Сильпо

Праздничный стол с оливье (в среднем 169 грн/кг), селедкой под шубой (169 грн/кг), курицей гриль (от 134 грн/кг), холодцом домашним на закуску (139 грн/кг) и тортом Птичье молоко десерт (119 грн/кг) обойдется в 730 грн.

Сеть супермаркетов Ашан

Заказать готовую еду можно в кулинарии супермаркетов Ашан. Там праздничный набор из оливье (165 грн/кг), селедки под шубой (135 грн/кг), курицы гриль (140 грн/кг), хумуса для закуски (223 грн/кг), бисквитного тирамису на десерт (200 грн/кг) будет стоить 863 грн.

Сеть супермаркетов Novus

Еще один вариант доставки готовой пищи – кулинария Novus. Новогодний стол с оливье (в среднем 179 грн/кг), селедкой под шубой (174 грн/кг), запеченной курицей (от 134 грн/кг), холодцом домашним на закуску (249 грн/кг) и мангово-смородиновым чизкейком на десерт (400 грн/кг) обойдется в 1,1 тыс. грн или 550 грн, если брать предложенные блюда по 0,5 кг.

Праздничные корзины от Семьи ресторанов Дмитрия Борисова

В ресторанах Дмитрия Борисова можно заказать новогоднюю корзину со всеми необходимыми для празднования продуктами.

Стандартный набор праздничного стола, в состав которого входят оливье (0,5 кг), норвежская селедка под шубой (0,5 кг), банка паштета из куриной печени (130 г), буженина собственного производства (0,5 кг), домашний торт Наполеон (0,5 кг), апельсиновые чипсы и бутылка игристого Gastrofamily обойдется вам в 1 399 грн.

Ресторан Барсук

Здесь вы можете индивидуально собрать праздничный ужин, выбрав любимые блюда.

Ресторан подготовил праздничное меню для предзаказа и предлагает клиентам на выбор: оливье с курицей и колбасой – (300 грн/кг), оливье с лососем (499 грн/кг), селедку под шубой (249 грн/кг) или же паштет из куриной печени с карамелизированным луком (199 грн/300 г).

Разнообразить меню предлагают лососем гравлакс (159 грн/100 г), сочным рулетом из индейки и соусом sweet chili (500 г – 379 грн), уткой по-пекински (1 шт — 799 грн), а на десерт можно выбрать Мандариновый наполеон (500 г — 269 грн.).

Ресторан Любчик

На новогодний стол в ресторане Любчик придется потратить около 3 тыс. грн. В случае заказа доставки на Новый год 2022 вы получите:

запеченную утку с медовой корочкой, фаршированную яблоками и апельсинами — 799 грн

фаршированную щуку – 799 грн

килограмм оливье с лососем – 478 грн

килограмм оливье с телячьим языком – 349 грн

домашний печеночный торт (килограмм) – 299 грн

мимозу (килограмм) – 299 грн

селедку под шубой (килограмм) — 299 грн

рульку, запеченную в темном пиве – 499 грн

игристое вино и икру.

Oxota на Ovets

Стоимость праздничной корзины в ресторане Oxota na Ovets будет стоить 1 890 грн. В наборе клиентам предлагают: