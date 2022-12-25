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Праздник к нам приходит в дом: поздравления с Рождеством Христовым в СМС

25 декабря 2022, 08:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Поздравления с Рождеством Христовым 2022 в СМС
Источник: Unsplash

25 декабря празднуют важный праздник церковного календаря — Рождество Христово.

В светлый праздник принято делиться друг с другом позитивными эмоциями, говорить приятные слова, дарить подарки и собираться за семейным столом. Обычно этот день по-особенному является каким-то очень добрым, поскольку он приурочен к рождению Иисуса Христа в Вифлееме.

Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Христовым 2022 в СМС, чтобы вы могли поздравить ими всех своих близких.

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***

В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!

***

Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.

***

На деревья снег ложится,
В небе звездочка искрится!
Праздник к нам приходит в дом,
С добрым, славным Рождеством!

***

От всего сердца поздравляю,
С днем рождения Христа!
Искренности, доброты желаю,
И чтоб душа была чиста!

***

Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Все, что сердцу мило.

И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!

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