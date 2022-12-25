25 декабря празднуют важный праздник церковного календаря — Рождество Христово.

В светлый праздник принято делиться друг с другом позитивными эмоциями, говорить приятные слова, дарить подарки и собираться за семейным столом. Обычно этот день по-особенному является каким-то очень добрым, поскольку он приурочен к рождению Иисуса Христа в Вифлееме.

Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Христовым 2022 в СМС, чтобы вы могли поздравить ими всех своих близких.

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В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб вы радовались чаще,

Я сегодня вам желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

***

На деревья снег ложится,

В небе звездочка искрится!

Праздник к нам приходит в дом,

С добрым, славным Рождеством!

***

От всего сердца поздравляю,

С днем рождения Христа!

Искренности, доброты желаю,

И чтоб душа была чиста!

***

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром

Все, что сердцу мило.

И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!