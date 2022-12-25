25 грудня святкують важливе свято церковного календаря – Різдво Христове.

У світле свято заведено ділитися позитивними емоціями, говорити приємні слова, дарувати подарунки і збиратися за родинним столом. Зазвичай цей день по-особливому дуже добрий, оскільки він приурочений до народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Христовим 2022 в СМС, щоб ви могли привітати ними всіх своїх близьких.

Зараз дивляться

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І матусі та дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

***

Прийшла різдвяная пора,

На вулиці сніжок іскриться,

Хай трапляться і вам дива

Та різноманітні чарівництва!