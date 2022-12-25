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Свято до нас приходить у дім: привітання з Різдвом Христовим в СМС

25 Грудня 2022, 08:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поздравления с Рождеством Христовым 2022 в СМС
Джерело: Unsplash

25 грудня святкують важливе свято церковного календаря – Різдво Христове.

У світле свято заведено ділитися позитивними емоціями, говорити приємні слова, дарувати подарунки і збиратися за родинним столом. Зазвичай цей день по-особливому дуже добрий, оскільки він приурочений до народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Христовим 2022 в СМС, щоб ви могли привітати ними всіх своїх близьких.

Зараз дивляться

***

Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!

***

Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.

***

Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І матусі та дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!

***

Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.

***

Прийшла різдвяная пора,
На вулиці сніжок іскриться,
Хай трапляться і вам дива
Та різноманітні чарівництва!

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