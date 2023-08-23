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Свобода под сине-желтым флагом: открытки с Днем флага Украины

23 августа 2023, 07:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Прапор
Источник: Depositphotos

День Государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа, накануне Дня Независимости. В 2023 году важная дата приходится на среду.

Флаг Украины — очень важный символ для на всех, ведь без него трудно представить современную и независимую страну. Его история берет свое начало столетия назад, и имеет богатый смысл в таком формате, который знаком нам всем — в желто-синих цветах.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем флага Украины, чтобы поздравить близких, напомнить о важности флага и храбрости наших воинов, которые рискуют жизнью ради независимости.

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История Дня Государственного флага Украины берет свое начало еще в 2004 году. Праздник также сопровождается идеей поднятием Флага Украины в этот день и проведение различных мероприятий.

Изначально, День Государственного флага отмечался только в Киеве, и он приходился на 24 июля — именно в єтот день 1990 года желто-синий флаг был поднят над мэрией столицы.

Напомним, что уже с 1 сентября верующие будут отмечать праздники по новому церковному календарю. Уже в конце 2023 года это коснется Рождества, Покрова Пресвятой Богородицы и Дня Николая Чудотворца. Уже в 2024 году все праздники будут отмечаться по новому календарю.

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