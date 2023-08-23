День Державного прапора України щорічно відзначають 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. У 2023 році важлива дата припадає на середу.

Прапор України – дуже важливий символ для на всіх, адже без нього важко уявити сучасну та незалежну країну. Його історія бере свій початок століття тому, і має багатий зміст у такому форматі, який знайомий нам усім – у жовто-синіх кольорах.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем прапора України, щоб привітати близьких, нагадати про важливість прапора та хоробрість наших воїнів, які ризикують життям заради незалежності.

Історія Дня Державного прапора України бере свій початок ще у 2004 році. Свято також супроводжується ідеєю підняттям Прапора України цього дня та проведенням різних заходів.

Спочатку, День Державного прапора відзначався тільки в Києві, і він припадав на 24 липня – саме в цей день 1990 року жовто-синій прапор було піднято над мерією столиці.

Нагадаємо, що вже з 1 вересня віряни відзначатимуть свята за новим церковним календарем. Уже наприкінці 2023 року це торкнеться Різдва, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Миколи Чудотворця. Уже 2024 року всі свята відзначатимуться за новим календарем.