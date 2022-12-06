Зимние праздники уже на пороге, поэтому самое время наполнять свой дом уютом. Оригинальный декор — главная составляющая сказочной атмосферы, так что проявите весь свой креатив.

Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи для украшения комнаты на Новый год, чтобы ваш дом стал настоящим новогодним царством.

Помните о том, что главный символ 20230го года — Черный Водяной Кролик, поэтому не игнорируйте его предпочтения. Кролик любит изысканность во всем и спокойные, приближенные к естественным цвета.

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Не используйте слишком яркие элементы декора. Лучшим вариантом будут пастельные оттенки, которые элегантно дополнят любой интерьер. Особое внимание обратите на зеленый, розовый, голубой, чорный и золотой цвета.

Без гирлянд невозможно представить Новый год, так что смело используйте их для декора чего угодно. Огоньками можно украсить и елку, и подоконники, и стол, и даже скучный серый диван.

Если вам не нравятся классические гирлянды со светодиодами, почему бы не сделать гирлянду самостоятельно из чего угодно.

Например, из искусственных елочных веток, из шишек, из картонных фигурок разных форм, ватных сфер, которые будут выглядеть как маленькие комочки снега. Дайте волю своей фантазии.

Альтернативой гирляндам могут стать свечи, особенно в наше время. Во время отключения света, они будут придавать особую атмосферу даже пустой комнате.

Кстати, вы также можете сделать изысканные новогодние подсветки своими руками. Для этого достаточно взять большой бокал для вина, положить в него маленькие шарики для елки, конфетти, блестки, пайетки и поставить бокал так, чтобы ножка оказалась вверху.

На плоскую часть перевернутого бокала поставьте свечу и наслаждайтесь новым элементом декора, на создание которого у вас ушло не более 5 минут.

Пустые стены комнаты можно украсить разными композициями. Елка из гирлянды – традиционный вариант. Делать ее очень просто: возьмите достаточно длинную гирлянду и с помощью скотча прикрепите ее к стене так, чтобы образовались треугольники.

Еще один удобный и простой способ украсить стену – специальные наклейки в виде шариков, елочек, звездочек, снежинок, которые не повредят ваши обои. Найти такие наклейки можно в любом магазине с товарами для дома.

Окна также не следует оставлять без внимания. Украсить их можно собственноручно созданными снежинками из зубной пасты. Для этого вам понадобится вырезанный трафарет (его можно найти в интернете и распечатать или нарисовать самостоятельно), щетка и зубная паста.

Плотно прижмите трафарет к окну, наберите немного пасты на щетку и проводите пальцами по волоскам щетки так, чтобы брызги пасты летели на трафарет.

В результате вы получите невероятный эффект заснеженных фигур на вашем окне, которые вы сможете легко вытереть с помощью воды в любой момент.

Сделать новогодней можно даже люстру. С помощью атласных лент подвесьте на нее шарики, шишки или бумажные фигурки. Издалека будет казаться, что фигурки витают в воздухе.

На двери мы все привыкли вешать венок из веток елки, однако этот традиционный предмет декора можно сделать более оригинальным. Для изготовления круга используйте новогодние шарики, шишки, картонные фигурки, нити или бантики из лент.

Все поверхности в комнате тоже нужно задекорировать. Для этого можно сделать композиции своими руками или купить готовые.

Для хендмейд-декора вам понадобятся ваза, сухие веточки, ленты, шишки и елочные игрушки. Веточки поместите в вазу и с помощью лент привяжите к ним все украшения. Кстати, дополнительно композицию можно украсить искусственным снегом.

Еще один простой вариант декора для поверхности – круглая емкость с шариками. В вазу для еще более сказочного эффекта можно положить небольшую гирлянду из тонких проволок.

Камин – сам по себе символ зимнего уюта и тепла, а чтобы украсить его, можно использовать декоративные носки для подарков, свечи, ветки ели, большие банты и дождик.

Пусть ваша комната будет по-настоящему атмосферной и уютной на Новый год 2023, а теплые воспоминания о празднике будут согревать вас на протяжении всего года.