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Мода

Маникюр на выпускной 2023: модные тенденции и трендовые цвета

28 апреля 2023, 17:13
Анна Голишевская редактор ленты
Манікюр
Источник: Unsplash

Выпускной вечер – важный праздник для каждой школьницы. Большое внимание уделяется выбору наряда и уходу за ногтями. Маникюр на такое событие – это особенное искусство. Маникюр на выпускной 2023: на каком дизайне остановить свой выбор – читайте в материале.

Маникюр с глиттером 2023

Глиттер – это модный элемент не только в макияже, но и в дизайне ногтей. Используйте на темных и светлых оттенках ногтей, чтобы дизайн выглядел минималистически и уместно.

Полупрозрачный маникюр

Это универсальный маникюр на выпускной. Такой дизайн подойдет под любое платье. Комбинируйте матовое и глянцевое основание. Такой элемент придаст изюминку. Вы можете сделать полностью полупрозрачные ногти в бежево-розовых тонах. Он смотрится красиво, лаконично и аккуратно.

Френч с модными элементами 2023

Классический вариант можно разнообразить с помощью страз, глитера, абстракции, рисунков, матовой основы и других эффектов.

Можно сделать еще один из интересных вариантов – обратный френч. Вы можете попробовать такой дизайн на одном пальчике, а остальное покрасьте одним цветом.

Бордовый маникюр на выпускной 2023

Бордовый маникюр – это дизайн, подходящий для любой длины и формы ногтей. Попробуйте в комбинации с втиркой или глиттером. Однако если ты не хочешь привлекать лишнее внимание к ноготкам, покрась их в винный цвет.

Нежный маникюр

 

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Допис, поширений Savanna (@anfisa_fd22)

Нежный маникюр в розовых тонах – отличный вариант для выпускного. Это придаст романтичности вашему образу. Сочетайте с белым цветом и большими геометрическими элементами.

Маникюр в кофейных тонах

Выбирайте насыщенные оттенки из кофейной цветовой гаммы. Такой вариант идеально подойдет для коротких ногтей. Чтобы придать глубины, используйте матовую основу.

Маникюр на выпускной 2023: конфетти

 

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Допис, поширений Viktoriya Ivanova (@vi.ta_ivanova)

Разноцветное конфетти на прозрачном или нейтральном фоне можно сделать лучше на одном или двух пальчиках – это придаст изюминку и яркому маникюру, и классическому френчу.

Французский маникюр на выпускной 2023

 

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Допис, поширений користувачем @nails_by_natali_spb

Френч часто называют эталоном стиля и изысканности. А в нынешнем сезоне он поражает и разнообразием дизайна. Мастера нейл-арта предлагают украсить классический французский маникюр стразами и конфетти.

Маникюр с цветами

Один из самых популярных дизайнов для выпускного бала в 2023 году будет маникюр с цветами. Вариантов цветочного и флористического маникюра очень много. Рисунки и наклейки, изящные веточки со стразами и объемные цветы – выбирайте тот, который подойдет под ваш образ.

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