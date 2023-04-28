Выпускной вечер – важный праздник для каждой школьницы. Большое внимание уделяется выбору наряда и уходу за ногтями. Маникюр на такое событие – это особенное искусство. Маникюр на выпускной 2023: на каком дизайне остановить свой выбор – читайте в материале.
Маникюр с глиттером 2023
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Глиттер – это модный элемент не только в макияже, но и в дизайне ногтей. Используйте на темных и светлых оттенках ногтей, чтобы дизайн выглядел минималистически и уместно.
Полупрозрачный маникюр
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Это универсальный маникюр на выпускной. Такой дизайн подойдет под любое платье. Комбинируйте матовое и глянцевое основание. Такой элемент придаст изюминку. Вы можете сделать полностью полупрозрачные ногти в бежево-розовых тонах. Он смотрится красиво, лаконично и аккуратно.
Френч с модными элементами 2023
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Классический вариант можно разнообразить с помощью страз, глитера, абстракции, рисунков, матовой основы и других эффектов.
Можно сделать еще один из интересных вариантов – обратный френч. Вы можете попробовать такой дизайн на одном пальчике, а остальное покрасьте одним цветом.
Бордовый маникюр на выпускной 2023
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Бордовый маникюр – это дизайн, подходящий для любой длины и формы ногтей. Попробуйте в комбинации с втиркой или глиттером. Однако если ты не хочешь привлекать лишнее внимание к ноготкам, покрась их в винный цвет.
Нежный маникюр
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Нежный маникюр в розовых тонах – отличный вариант для выпускного. Это придаст романтичности вашему образу. Сочетайте с белым цветом и большими геометрическими элементами.
Маникюр в кофейных тонах
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Выбирайте насыщенные оттенки из кофейной цветовой гаммы. Такой вариант идеально подойдет для коротких ногтей. Чтобы придать глубины, используйте матовую основу.
Маникюр на выпускной 2023: конфетти
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Разноцветное конфетти на прозрачном или нейтральном фоне можно сделать лучше на одном или двух пальчиках – это придаст изюминку и яркому маникюру, и классическому френчу.
Французский маникюр на выпускной 2023
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Френч часто называют эталоном стиля и изысканности. А в нынешнем сезоне он поражает и разнообразием дизайна. Мастера нейл-арта предлагают украсить классический французский маникюр стразами и конфетти.
Маникюр с цветами
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Один из самых популярных дизайнов для выпускного бала в 2023 году будет маникюр с цветами. Вариантов цветочного и флористического маникюра очень много. Рисунки и наклейки, изящные веточки со стразами и объемные цветы – выбирайте тот, который подойдет под ваш образ.