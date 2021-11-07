В декабре 2021 года будет девять официальных нерабочих дней. Украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Рождества Христова.

Праздник отмечается 25 декабря и приходится на субботу, поэтому следующий понедельник (27 декабря) будет выходным днем.

В декабре украинцы будут работать 22 дня.

Выходные в декабре 2021:

4-5 декабря;

11-12 декабря;

18-19 декабря;

25, 26, 27 декабря.

Праздники в декабре 2021:

1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры;

2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства;

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития;

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины;

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;

8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии;

9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;

10 декабря — День прав человека;

11 декабря — Международный день гор;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины;

13 декабря – День святого Андрея Первозванного;

14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);

15 декабря — День работника суда;

17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы;

18 декабря — Международный день мигрантов;

19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

22 декабря — День энергетика;

22 декабря — День дипломатической службы Украины;

24 декабря — День работников архивных учреждений, католический Сочельник;

25 декабря — Рождество Христово ;

; 26 декабря — День Святого семейства;

28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских;

В декабре украинцев также ожидает много православных праздников. В частности, верующие будут отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая.

Ознакомиться с полным списком православных праздников на декабрь 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.