В декабре 2021 года будет девять официальных нерабочих дней. Украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Рождества Христова.
Праздник отмечается 25 декабря и приходится на субботу, поэтому следующий понедельник (27 декабря) будет выходным днем.
В декабре украинцы будут работать 22 дня.
Выходные в декабре 2021:
- 4-5 декабря;
- 11-12 декабря;
- 18-19 декабря;
- 25, 26, 27 декабря.
Праздники в декабре 2021:
- 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры;
- 2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства;
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития;
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины;
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
- 8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии;
- 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;
- 10 декабря — День прав человека;
- 11 декабря — Международный день гор;
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины;
- 13 декабря – День святого Андрея Первозванного;
- 14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
- 15 декабря — День работника суда;
- 17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы;
- 18 декабря — Международный день мигрантов;
- 19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая;
- 20 декабря — Международный день солидарности людей;
- 22 декабря — День энергетика;
- 22 декабря — День дипломатической службы Украины;
- 24 декабря — День работников архивных учреждений, католический Сочельник;
- 25 декабря — Рождество Христово;
- 26 декабря — День Святого семейства;
- 28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских;
В декабре украинцев также ожидает много православных праздников. В частности, верующие будут отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая.
Ознакомиться с полным списком православных праздников на декабрь 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.