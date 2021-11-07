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Сколько украинцы будут отдыхать в декабре 2021: список выходных

7 ноября 2021, 10:23 Валентина Чорна
декарь, елка, новый год

В декабре 2021 года будет девять официальных нерабочих дней. Украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Рождества Христова.

Праздник отмечается 25 декабря и приходится на субботу, поэтому следующий понедельник (27 декабря) будет выходным днем.

В декабре украинцы будут работать 22 дня.

Выходные в декабре 2021:

  • 4-5 декабря;
  • 11-12 декабря;
  • 18-19 декабря;
  • 25, 26, 27 декабря.

Праздники в декабре 2021:

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры;
  • 2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства;
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
  • 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития;
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины;
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
  • 8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии;
  • 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;
  • 10 декабря — День прав человека;
  • 11 декабря — Международный день гор;
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины;
  • 13 декабря – День святого Андрея Первозванного;
  • 14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
  • 15 декабря — День работника суда;
  • 17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы;
  • 18 декабря — Международный день мигрантов;
  • 19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая;
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей;
  • 22 декабря — День энергетика;
  • 22 декабря — День дипломатической службы Украины;
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений, католический Сочельник;
  • 25 декабря — Рождество Христово;
  • 26 декабря — День Святого семейства;
  • 28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских;

В декабре украинцев также ожидает много православных праздников. В частности, верующие будут отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая.

Ознакомиться с полным списком православных праздников на декабрь 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.

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