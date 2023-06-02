Свадьба – один из важнейших праздников в жизни. Однако многие люди не могут себе позволить такую роскошь в 2023 году, утверждая, что такое действо не целесообразно во время войны.
Но все чаще психологи говорят о том, что откладывать жизнь на потом – плохая привычка. И когда, как ни сейчас, нужно жить и наслаждаться хоть какими-то радостными моментами, которые помогают выстоять и жить дальше.
Но существует еще одна деталь, которая настораживает молодоженов и ставит под вопрос тему о том, делать или не делать свадьбу в 2023 году. Это – бюджет действа.
Со стремительным ростом цен на продукты, алкоголь и развлечения, не каждая пара готова выделить на один день праздника значительную сумму. Сколько стоит свадьба в 2023 году и на чем можно сэкономить – читайте в материале.
Сколько стоит свадьба в 2023 году: ответ эксперта
Ведущий свадьба Роман Михно выделяет следующие цифры:
- депозит ресторана – от 2,5 тыс. долл.;
- декор и флористика – от 20 тыс. грн;
- ведущий – от 15 тыс. грн;
- диджей – от 200 долл.;
- фото – от 15 тыс. грн;
- видео – от 20 тыс. грн;
- кавер-бэнд – от 1000 долл.;
- свет и звук – от 500 долл.;
- разные мелочи (торт, полиграфия, транспорт) – от 1500 долл.;
Основные расходы на свадьбе: список
Свадебный организатор и ведущая Ольга Балагур выделяет следующие основные позиции, на которые уйдет больше всего денег во время приготовления к свадьбе:
- костюм для жениха и платье невесты;
- гонорар подрядчикам;
- ресторан;
- флористы;
- фото и видео.
Какие расходы люди забывают внести в свадебный бюджет
По словам свадебного организатора, есть список вещей, которые не добавляют в основной список, тем самым, не до конца понимая, какая сумма будет на выходе. Это:
- косметологические процедуры (ресницы, маникюр, педикюр);
- пробный макияж и прическа;
- красивое нижнее белье;
- переработка свадебного платья;
- чаевые подрядчикам;
- еда для подрядчиков;
- трансфер для гостей и новобрачных;
- сладости.
Свадьба 2023: на чем можно сэкономить
Ольга Балагур делится такими лайхаками:
- Если вы будете организовывать свадьбу в этом году, то однозначно сэкономите. Ведь после победы ценники на рестораны и подрядчиков вырастут.
- Сокращайте список гостей. Не приглашайте всех подряд, ведь гости – это самая дорогая статья растрат. Делайте лучше камерную свадьбу, чем большую.
- Выбирайте для оформления рустик, бохо или минимализм. Лучше выбирать простой стиль свадьбы, ведь так можно сэкономить на декоре.
- Забронируйте ресторан с декором, тогда вам не придется вкладывать много денег в оформление.
- Произведите все этапы свадьбы в одном месте. К примеру, это может быть загородный ресторан. Там вы сможете сделать утро невесты, фотосессию, церемонию, банкет. Таким образом, вы сэкономите много денег и времени.
- Используйте онлайн-сервисы и небольшое количество печатных приглашений. Технологии помогут сэкономить.
Сколько стоит свадьба в 2023 году
Блогер Екатерина Пустова в этом году была в роли невесты и называет суммы, потраченные в процессе подготовки к свадьбе. Вместе со своим супругом Екатерина выбрала гостиничный комплекс для празднования под Киевом. Пара пригласила на церемонию самых близких родственников и лучших друзей.
Для проживания молодожены выбрали домики на территории комплекса. Две ночи пребывания для пары и гостей вышли на сумму 90 тыс. грн. Кроме этого, был и ряд других расходов:
- алкоголь – 25 тыс. грн;
- торт (5 кг + доставка) – 5900 грн;
- фотограф – 750 евро;
- видеограф – 800 долл.;
- еда для 20 человек – 68 000 грн;
- обслуживание – 6800;
- аренда зала – 80 000;
- декор (церемония) – 37 000 грн;
- welcome зона – 25 600 грн;
- мелкий декор – 8500 грн;
- монтажные работы (25%) – 18000 грн;
- ведущий – 25 600 грн;
- DJ – 10 000 грн;
- саксофонист (1 час) – 100$.
Свадьба на два дня обошлась паре в 15 тыс. дол.