Свадьба – один из важнейших праздников в жизни. Однако многие люди не могут себе позволить такую роскошь в 2023 году, утверждая, что такое действо не целесообразно во время войны.

Но все чаще психологи говорят о том, что откладывать жизнь на потом – плохая привычка. И когда, как ни сейчас, нужно жить и наслаждаться хоть какими-то радостными моментами, которые помогают выстоять и жить дальше.

Но существует еще одна деталь, которая настораживает молодоженов и ставит под вопрос тему о том, делать или не делать свадьбу в 2023 году. Это – бюджет действа.

Со стремительным ростом цен на продукты, алкоголь и развлечения, не каждая пара готова выделить на один день праздника значительную сумму. Сколько стоит свадьба в 2023 году и на чем можно сэкономить – читайте в материале.

Сколько стоит свадьба в 2023 году: ответ эксперта

Ведущий свадьба Роман Михно выделяет следующие цифры:

депозит ресторана – от 2,5 тыс. долл.;

декор и флористика – от 20 тыс. грн;

ведущий – от 15 тыс. грн;

диджей – от 200 долл.;

фото – от 15 тыс. грн;

видео – от 20 тыс. грн;

кавер-бэнд – от 1000 долл.;

свет и звук – от 500 долл.;

разные мелочи (торт, полиграфия, транспорт) – от 1500 долл.;

Основные расходы на свадьбе: список

Свадебный организатор и ведущая Ольга Балагур выделяет следующие основные позиции, на которые уйдет больше всего денег во время приготовления к свадьбе:

костюм для жениха и платье невесты;

гонорар подрядчикам;

ресторан;

флористы;

фото и видео.

Какие расходы люди забывают внести в свадебный бюджет

По словам свадебного организатора, есть список вещей, которые не добавляют в основной список, тем самым, не до конца понимая, какая сумма будет на выходе. Это:

косметологические процедуры (ресницы, маникюр, педикюр);

пробный макияж и прическа;

красивое нижнее белье;

переработка свадебного платья;

чаевые подрядчикам;

еда для подрядчиков;

трансфер для гостей и новобрачных;

сладости.

Свадьба 2023: на чем можно сэкономить

Ольга Балагур делится такими лайхаками:

Если вы будете организовывать свадьбу в этом году, то однозначно сэкономите. Ведь после победы ценники на рестораны и подрядчиков вырастут. Сокращайте список гостей. Не приглашайте всех подряд, ведь гости – это самая дорогая статья растрат. Делайте лучше камерную свадьбу, чем большую. Выбирайте для оформления рустик, бохо или минимализм. Лучше выбирать простой стиль свадьбы, ведь так можно сэкономить на декоре. Забронируйте ресторан с декором, тогда вам не придется вкладывать много денег в оформление. Произведите все этапы свадьбы в одном месте. К примеру, это может быть загородный ресторан. Там вы сможете сделать утро невесты, фотосессию, церемонию, банкет. Таким образом, вы сэкономите много денег и времени. Используйте онлайн-сервисы и небольшое количество печатных приглашений. Технологии помогут сэкономить.

Сколько стоит свадьба в 2023 году

Блогер Екатерина Пустова в этом году была в роли невесты и называет суммы, потраченные в процессе подготовки к свадьбе. Вместе со своим супругом Екатерина выбрала гостиничный комплекс для празднования под Киевом. Пара пригласила на церемонию самых близких родственников и лучших друзей.

Для проживания молодожены выбрали домики на территории комплекса. Две ночи пребывания для пары и гостей вышли на сумму 90 тыс. грн. Кроме этого, был и ряд других расходов:

алкоголь – 25 тыс. грн;

торт (5 кг + доставка) – 5900 грн;

фотограф – 750 евро;

видеограф – 800 долл.;

еда для 20 человек – 68 000 грн;

обслуживание – 6800;

аренда зала – 80 000;

декор (церемония) – 37 000 грн;

welcome зона – 25 600 грн;

мелкий декор – 8500 грн;

монтажные работы (25%) – 18000 грн;

ведущий – 25 600 грн;

DJ – 10 000 грн;

саксофонист (1 час) – 100$.

Свадьба на два дня обошлась паре в 15 тыс. дол.