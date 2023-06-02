Весілля – одне із найважливіших свят у житті. Однак багато людей не можуть собі дозволити таку розкіш у 2023 році, стверджуючи, що таке дійство не є доцільним у час війни.

Та все частіше психологи говорять про те, що відкладати життя на потім – погана звичка. І коли, як не зараз, потрібно жити й насолоджуватися хоч якимись радісними моментами, які допомагають вистояти та жити далі.

Але існує ще одна деталь, яка насторожує молодят та ставить під сумнів питання про те, робити чи не робити весілля у 2023 році. Це – бюджет дійства.

Зі стрімким ростом цін на продукти, алкоголь та розваги, не кожна пара готова виділити на один день свята значну суму. Скільки коштує весілля у 2023 році й на чому можна заощадити – читайте в матеріалі.

Скільки коштує весілля у 2023 році: відповідь експерта

Ведучий весіль Роман Міхно виділяє такі цифри:

депозит ресторану – від 2, 5 тис. дол.;

декор і флористика – від 20 тис. грн;

ведучий – від 15 тис. грн;

діджей – від 200 дол.;

фото – від 15 тис. грн;

відео – від 20 тис. грн;

кавер-бенд – від 1000 дол.;

світло та звук – від 500 дол.;

різні дрібниці (торт, поліграфія, транспорт) – від 1500 дол..;

Основні витрати на весіллі: список

Весільний організатор та ведуча Ольга Балагур виділяє такі основні позиції, на які піде найбільше грошей під час приготування до весілля:

весільне вбрання (костюм для нареченого та сукня нареченої);

гонорар підрядникам;

ресторан;

флористи;

фото та відео.

Які витрати люди забувають внести у весільний бюджет

За словами весільного організатора, є список речей, які наречені не додають в основний список, тим самим, не до кінця розуміючи, яка сума буде на виході. Це:

косметологічні процедури (вії, манікюр, педикюр);

пробні макіяж і зачіска;

красива спідня білизна;

переробка весільної сукні;

чайові підрядникам;

їжа для підрядників;

трансфер для гостей та молодят;

солодощі.

Весілля 2023: на чому можна заощадити

Ольга Балагур ділиться такими лайхаками:

Якщо ви будете організовувати весілля в цьому році, то однозначно заощадите. Адже після перемоги цінники на ресторани та підрядників виростуть. Скорочуйте список гостей. Не запрошуйте всіх підряд, адже гості – це найдорожча стаття розтрат. Робіть краще камерне весілля, ніж велике. Обирайте для оформлення рустік, бохо або мінімалізм. Ліпше обирати простий стиль весілля, адже так можна заощадити на декорі. Забронюйте ресторан одразу із декором, тоді вам не доведеться вкладати багато грошей в оформлення. Проведіть усі етапи весілля в одному місці. Наприклад, це може бути заміський ресторан. Саме там ви зможете зробити ранок нареченої, фотосесію, церемонію, банкет. Таким чином, ви заощадите багато коштів та часу. Використовуйте онлайн сервіси й невелику кількість друкованих запрошень. Технології допоможуть заощадити.

Скільки коштує весілля у 2023 році

Блогер Катерина Пустова цьогоріч була у ролі нареченої та називає суми, які витратила в процесі підготовки до весілля. Разом зі своїм чоловіком Катерина обрала готельний комплекс для святкування під Києвом.

Пара запросила на церемонію найближчих родичів та найкращих друзів.

Для проживання молодята обрали будиночки на території комплексу. Дві ночі перебування для пари та гостей вийшли на суму 90 тис.грн. Крім цього, була й низка інших витрат:

алкоголь – 25 тис. грн;

торт (5 кг + доставка) – 5900 грн;

фотограф – 750 євро;

відеограф – 800 дол.;

їжа для 20 осіб – 68 000 грн;

обслуговування – 6800;

оренда залу – 80 000;

декор (церемонія) – 37 000 грн;

welcome зона – 25 600 грн;

дрібний декор – 8500 грн;

монтажні роботи (25%) – 18 000;

ведучий – 25 600 грн;

DJ – 10 000 грн;

саксофоніст (1 год) – 100 $.

Весілля на два дні обійшлося парі в 15 тис. дол.