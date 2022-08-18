Белое платье на свадьбе — это прерогатива невесты. Поэтому существует негласное правило, что надевать белое платье на свадьбу нельзя. Если ты не невеста, конечно.

Почему нельзя надевать белое платье на свадьбу и какие суеверия существуют вокруг этого — читайте в материале Фактов ICTV.

Стоит ли надевать белое платье на свадьбу

В современном мире все давно отошли от традиционных стереотипов о свадьбе. Если раньше платье невесты считалось символом невинности, поэтому и должно быть белоснежным, то сегодня можно увидеть красные, синие, голубые или розовые свадебные платьица.

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Кроме того, последние несколько лет невесты вообще отказываются от платьев, выбирая белые брючные костюмы.

В чем бы ни была наряжена невеста, надевать белое платье приглашенным гостям считается плохим тоном. В день свадьбы главная — невеста, поэтому своим нарядом нельзя привлекать внимание.

На самом деле, конкретных суеверий или примет по поводу белого платья нет, но все равно не рекомендуют надевать слишком светлые оттенки, особенно, если вы выбрали пышное длинное платье.

Облачившись в белоснежный наряд, вы можете навлечь недовольство, разве что, со стороны родственников невесты, которые не сильно обрадуются, увидев еще одно свадебное платье на ком-то из гостей.

Вообще, по поводу одежды лучше посоветуйтесь с невестой. Возможно, она и сама не будет против увидеть своих подруг в белом.

Приметы вокруг свадебного платья

А вот вокруг платья невесты существует много суеверий, которые стоит соблюдать, чтобы брак был счастливым: