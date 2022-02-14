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Искренних чувств и любви: поздравления с Днем святого Валентина в СМС

14 февраля 2022, 06:23
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
14 февраля

Традиционно 14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. В этот романтический праздник принято признаваться в своих чувствах, обменивать подарками и устраивать сюрпризы второй половинке.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина в СМС.

***

Лишь любви ароматом нынче воздух пропитан.
Принимай поздравленье с Валентиновым днем!
Уж стрелою Амура мое сердце пробито
И от страсти горячей полыхает огнем.

Все шепчу твое имя в день чудесный влюбленных,
И становится жарко мне в февральский мороз.
Знай: хочу, чтобы оба наших сердца, пронзенных
Одним чувством огромным, ангел в счастье унес!

***

С Днем Святого Валентина,
С праздником любви и страстных чувств,
Пусть найдется на свете половина,
Чтобы ларец твоего сердца не был пуст,
Чтоб запылал он драгоценными огнями,
Настоящей и сказочной любви,
И пусть любовь эта живет с тобой годами,
С Днем всех влюбленных, пишу от всей души!

***

Пускай твоя родная половина,
Всегда и всюду везде будет с тобой,
Я поздравляю с Днем Святого Валентина,
Пусть чувство страсти разливается рекой,
А главное, чтоб никаких запретов,
Любовь нельзя так взять и запретить,
Она основа для жизненных сюжетов,
И я желаю тебе искренне любить!

***

Романтика, подарки, конфеты и цветы,
Открытки, ужин, двое: только я и ты,
Сегодня день особый, сегодня день любви,
Что греет и пылает, сияет, как огни!
Ее тушить не будем, а только разожжем,
Гореть пусть будет вечно, в цвете золотом!
И пламя это жаркое мы будем охранять,
Вчера, сегодня, завтра оно будет сиять!

***

Пусть стрелы Амура пронзают сердца,
Страсть возьмёт верх над землёю,
С четырнадцатым тебя февраля,
Пусть любовь будет рядом с тобою!

***

Сегодня светлый праздник любви!
Желаю тебе поскорей свое счастье найти!
В День святого Валентина не грусти и не скучай!
Друзей своих всех поздравляй!

День святого Валентина в Европе начали широко отмечать ориентировочно с XIII века, а в Украину этот праздник пришел только с середины 90-х.

Следует отметить, что в разных странах есть собственные традиции празднования этой романтической даты. К примеру, во Франции лучшим подарком на 14 февраля считают ювелирные украшения и драгоценности, а в Дании – засушенные белые цветы.

В Италии праздник называется сладким днем, поэтому итальянцы дарят друг другу сладости и торты, украшенные голубями и сердечками.

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Теги
День святого Валентина , Привітання , Поздравления с праздниками
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