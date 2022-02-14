Традиционно 14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. В этот романтический праздник принято признаваться в своих чувствах, обменивать подарками и устраивать сюрпризы второй половинке.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина в СМС.

***

Лишь любви ароматом нынче воздух пропитан.

Принимай поздравленье с Валентиновым днем!

Уж стрелою Амура мое сердце пробито

И от страсти горячей полыхает огнем.

Все шепчу твое имя в день чудесный влюбленных,

И становится жарко мне в февральский мороз.

Знай: хочу, чтобы оба наших сердца, пронзенных

Одним чувством огромным, ангел в счастье унес!

***

С Днем Святого Валентина,

С праздником любви и страстных чувств,

Пусть найдется на свете половина,

Чтобы ларец твоего сердца не был пуст,

Чтоб запылал он драгоценными огнями,

Настоящей и сказочной любви,

И пусть любовь эта живет с тобой годами,

С Днем всех влюбленных, пишу от всей души!

***

Пускай твоя родная половина,

Всегда и всюду везде будет с тобой,

Я поздравляю с Днем Святого Валентина,

Пусть чувство страсти разливается рекой,

А главное, чтоб никаких запретов,

Любовь нельзя так взять и запретить,

Она основа для жизненных сюжетов,

И я желаю тебе искренне любить!

***

Романтика, подарки, конфеты и цветы,

Открытки, ужин, двое: только я и ты,

Сегодня день особый, сегодня день любви,

Что греет и пылает, сияет, как огни!

Ее тушить не будем, а только разожжем,

Гореть пусть будет вечно, в цвете золотом!

И пламя это жаркое мы будем охранять,

Вчера, сегодня, завтра оно будет сиять!

***

Пусть стрелы Амура пронзают сердца,

Страсть возьмёт верх над землёю,

С четырнадцатым тебя февраля,

Пусть любовь будет рядом с тобою!

***

Сегодня светлый праздник любви!

Желаю тебе поскорей свое счастье найти!

В День святого Валентина не грусти и не скучай!

Друзей своих всех поздравляй!