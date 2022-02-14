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Щирих почуттів та кохання: привітання з Днем святого Валентина в СМС

14 Лютого 2022, 06:23
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
14 февраля

Традиційно 14 лютого у світі відзначають День святого Валентина. В це романтичне свято заведено зізнаватися у своїх почуттях, обмінюватися подарунками та влаштовувати сюрпризи другій половинці.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем святого Валентина в СМС.

***

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

***

В цей чудовий день
Нехай Валентин як в добрій казці
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Дружній поцілунок.

***

Кохання — найкраще в світі почуття,
Воно не має меж, воно безкрає.
З нього починається життя,
Воно усе найкраще починає!
Отож, приймайте наші сердечні вітання
З цим святом ніжності, святом кохання.
Бажаємо закоханим в серці – більше весни,
А тим, хто шукає – кохання знайти!

***

Тебе вітаю я кохана,
Для мене ти завжди бажана.
Із днем Святого Валентина!
Моя любов веде до Рима!
В цей день я хочу побажати:
Мене одного лиш кохати,
Тоді навіки буду твій,
Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!

***

Не часто я кажу тобі: Кохаю
І ласку не щодня тобі несу,
Але на дні душі оберігаю
Кохання наше, вранішню росу.

В потоці слів не граємось словами
Живе у нас бурхливість гордих літ
Але кохання володіє нами
Воно прекрасне й в ХХІ вік!

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День святого Валентина в Європі почали широко відзначати орієнтовно з XIII століття, а до України це свято прийшло лише з середини 90-х.

Варто зазначити, що в різних країнах є власні традиції святкування цієї романтичної дати. Наприклад, у Франції найкращим подарунком на 14 лютого вважають ювелірні прикраси і коштовності, а в Данії – засушені білі квіти.

В Італії свято називається солодким днем, тому італійці дарують один одному солодощі та торти, прикрашені голубами та сердечками.

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Теги
День святого Валентина , Привітання , Привітання зі святами
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