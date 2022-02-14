Традиційно 14 лютого у світі відзначають День святого Валентина. В це романтичне свято заведено зізнаватися у своїх почуттях, обмінюватися подарунками та влаштовувати сюрпризи другій половинці.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем святого Валентина в СМС.

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин як в добрій казці

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Дружній поцілунок.

***

Кохання — найкраще в світі почуття,

Воно не має меж, воно безкрає.

З нього починається життя,

Воно усе найкраще починає!

Отож, приймайте наші сердечні вітання

З цим святом ніжності, святом кохання.

Бажаємо закоханим в серці – більше весни,

А тим, хто шукає – кохання знайти!

***

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

***

Не часто я кажу тобі: Кохаю

І ласку не щодня тобі несу,

Але на дні душі оберігаю

Кохання наше, вранішню росу.

В потоці слів не граємось словами

Живе у нас бурхливість гордих літ

Але кохання володіє нами

Воно прекрасне й в ХХІ вік!

День святого Валентина в Європі почали широко відзначати орієнтовно з XIII століття, а до України це свято прийшло лише з середини 90-х.

Варто зазначити, що в різних країнах є власні традиції святкування цієї романтичної дати. Наприклад, у Франції найкращим подарунком на 14 лютого вважають ювелірні прикраси і коштовності, а в Данії – засушені білі квіти.

В Італії свято називається солодким днем, тому італійці дарують один одному солодощі та торти, прикрашені голубами та сердечками.