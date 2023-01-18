Уже 19 января христиане восточного обряда будут отмечать Крещение Господнее. Традиционно, накануне вечером и в сам день праздника утром в храмах святят воду, которая считается целебной.

Набрать воду можно дома, в церкви или в водоеме, затем отправиться в храм, где священник ее освятит. Название такой воды — агиасма, что в переводе с греческого — святыня.

Если с тем, как наделить воду чудотворными и целебными свойствами, все понятно, то больше вопросов о том — как правильно хранить священную воду.

Сейчас смотрят

Логично, что набирать ее нужно в чистую тару, лучше, чтобы она была стеклянной. Ставят ее дома возле икон или за ними.

Хранить святую воду в холодильнике нельзя.

Многие считают, что агиасму нужно хранить до следующего года, а некоторые делают это и больше, однако смысла нет — она может потерять свои свойства. Лучше употреблять по ложке утром натощак.

Также говорят, что святая вода не портится, однако такое может случиться, например, из-за грязной тары. В таком случае нельзя ее просто так выливать, делать это необходимо в чистом месте — водоем, сад, под растения.

Более того, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин сказал, что освященная вода не для хранения, а для потребления. Несмотря на это, упомянул он и традицию хранения агиасмы.

— Существует традиция хранить богоявленскую воду один год – до следующего Богоявления. Главное — хранить в чистой таре. Ну а запасы нужно делать по максимуму, поскольку в наше время отключений и блэкаутов вода не помешает, — добавил настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ.

Ранее мы также писали, зачем нужна святая вода и как ее использовать на Крещение. В этом обряде заложен огромный смысл, а потому рекомендуем вам более детально ознакомиться с ним.