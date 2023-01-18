Вже 19 січня християни східного обряду відзначатимуть Хрещення Господнє. Традиційно, напередодні увечері та в сам день свята вранці у храмах освячують воду, яка вважається цілющою.

Набрати воду можна вдома, у церкві або у водоймищі, потім вирушити до храму, де священник її освятить. Назва такої води – агіасма, що у перекладі з грецької – святиня.

Якщо з тим, як наділити воду чудотворними та цілющими властивостями, все зрозуміло, то більше запитань є про те, як правильно зберігати освячену воду.

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Логічно, що набирати її потрібно в чисту тару, краще, щоб вона була скляною. Ставлять її вдома біля ікон або за ними.

Зберігати святу воду у холодильнику не можна.

Багато хто вважає, що агіасму потрібно зберігати до наступного року, а деякі роблять це і більше, проте сенсу немає – вона може втратити свої властивості. Краще вживати по ложці вранці натщесерце.

Також кажуть, що свята вода не псується, проте таке може трапитися, наприклад, через брудну тару. У такому разі не можна її просто так виливати, робити це необхідно в чистому місці – водоймище, сад, під рослини.

Ба більше, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін сказав, що освячена вода не для зберігання, а для споживання. Незважаючи на це, згадав він і традицію зберігання агіасми.

– Існує традиція зберігати богоявленську воду один рік – до наступного Богоявлення. Головне – зберігати у чистій тарі. Ну а запаси треба робити по максимуму, оскільки у наш час відключень та блекаутів вода не завадить, – додав настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ.

Раніше ми також писали, навіщо потрібна свята вода і як її використовувати на Водохреще. У цьому обряді закладено величезний сенс, а тому рекомендуємо вам детальніше ознайомитись із ним.