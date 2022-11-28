Новый год — время волшебства и радости. И пусть 2023 год Украина будет встречать в условиях войны, это не значит, что нужно себя избавлять от приятных мелочей. Пусть праздничный стол не будет таким пышным, как обычно, но без подарков точно никто не захочет остаться.

Нынешняя война диктует свои правила жизни, которые также влияют и на выбор подарков. Полезные подарки на Новый год 2023 во время войны — вот, что действительно нужно каждому.

Если бюджет сильно ограничен — можно подарить фонарик. Постоянные отключения электричества из-за ракетных обстрелов оставляют дома и квартиры без освещения. Карманный фонарик, или же налобный никогда не будет лишним. Сходить в уборную, или же выгулять собаку при отсутствии освещения намного удобнее.

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Если бюджет немного больше — можно подарить павербанк. Внешний аккумулятор позволит долго питать мелкие гаджеты — смартфоны, наушники, часы. Мощные модели могут даже ноутбук заряжать, если они совместимы. Цены на такой аксессуар начинается от 500 грн.

Если павербанк или фонарик не вариант — на помощь приходит термос. Хорошие модели не из дешевых, но очень приятно пить горячий чай даже спустя десяток часов без электричества. Хороший термос способен согреть в холодные времена, нужно лишь не забывать обновлять воду при первой возможности.

Для тех, кто любит посидеть дома, или же работает в удаленном режиме — отлично подойдет плед. Даже если не будет отопления — обладателю пледа будет уютно.

Любителям читать точно понравится электронная книга. Она почти не использует электроэнергии, и прослужит долго без подзарядки. Когда есть сеть — можно скачать кучу книг и провести вечер с пользой. Главное — выбрать модель с подсветкой.

Для тех, кто хочет каждому члену семьи отдельный подарок — нужно проявить фантазию. 10 идей, что подарить маме на Новый год 2023 можно узнать на Фактах ICTV.