В нынешних условиях крайне важно оставаться на связи с близкими и быть в курсе последних новостей. Далеко не всегда можно подзарядить смартфон, и на помощь приходит powerbank. С его помощью можно подпитать устройство, и от этого может зависеть жизнь.

Powerbank — это внешний аккумулятор, с помощью которого можно зарядить электронику — смартфоны, наушники, планшеты, умные часы, ноутбуки и так далее. Большинство таких гаджетов заряжаются от сети, и хранят заряд столько, сколько понадобится.

На фоне плановых отключений света по всей Украине можно остаться без связи в самый неудобный момент. Именно поэтому многие сейчас задумались о выборе powerbank. Таких устройств сейчас на рынке огромное количество, и крайне важно выбрать тот, который подойдет под персональные требования.

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На какие критерии обращать внимание при выборе powerbank

Главные критерии по выбору powerbank — это емкость, сила выходного тока, сила входного тока и тип батареи.

Среди прочих — дизайн и наличие встроенного кабеля, которій также нужно подобрать правильно.

Основным критерием является емкость — она должна быть минимум в 2,5 раза больше, чем емкость батареи смартфона. К примеру, если в телефоне аккумулятор на 3000 мА/ч, то в powerbank должны быть минимум 8 000 — 10 000 мА/ч.

Большинство людей выбирают внешние аккумуляторы емкостью от 10 000 до 20 000 мА/ч. Раньше пользовались популярностью 2500-5000 мА/ч, но с увеличением емкости батареи в смартфонах выросли и потребности больших powerbank.

Еще одним важным параметром является сила выходного тока. Именно этот критерий указывает на то, с какой скоростью зарядится ваш гаджет.

Большинство смартфонов легко воспринимают ток в 1А, но для планшетов необходимо от 2А. Еще одним важным параметром является поддержка быстрой зарядки. Технология должна быть как в смартфоне, так и в powerbank.

Следующий критерий — сила входного тока. Он определяет, с какой скоростью заряжается сам внешний аккумулятор от сети. Как правило, входной ток варьируется от 1А до 2.4А. Рекомендуется покупать устройство с силой тока не менее 2А.

Важным параметром можно назвать и тип батареи — их всего два. Это литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Главное, что нужно знать про банки с первым типом батареи — это то, что вес в этих устройствах напрямую зависит от используемого количества и качества элементов питания в батарее.

Легкий powerbank не может быть объемным — в этом случае продавец преувеличивает реальный объем аккумулятора.

Литий-полимерный аккумулятор — это усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. Банки с таким типом батареи обычно тоньше, меньше зависят от температуры окружающей среды, но это сказывается на цене.

5 советов по выбору powerbank

Powerbank известных брэндов (Samsung, Asus, Xiaomi, Huawei, TP-link), во-первых, более безопасные, во-вторых — заявленные производителем характеристики будут соответствовать товару.

Пластиковый powerbank сам по себе легче и его тяжелее поцарапать, чем железный вариант. Но корпус далеко не главное в этом аксессуаре.

Второй USB-разъем в powerbank не только позволит заряжать сразу два гаджета, но и станет запасным в случае поломки первого, что бывает довольно редко.

Индикатор заряда или дисплей покажет, сколько осталось энергии в портативной батарее — без него найти powerbank достаточно трудно.

Комплекты к powerbank отличаются: некоторых из них можно найти не только кабель, но и чехол.

Сколько сейчас стоят powerbank

За современные внешние аккумуляторы придется заплатить немалых денег. Если не смотреть на powerbank проверенных производителей, то за версию с 10 000 мА\ч придется заплатить от 1 тыс. грн. Зато в современных аксессуарах есть индикатор заряда, который не подведет в самый нужный момент.