Троицу 2024 католики отмечают 19 мая. Праздник считается одним из важнейших, ведь указывает на триединство Бога. Ежегодно дата приходится на другое число, в зависимости от Пасхи.
Кроме своих традиций, этот день, как и любой другой большой праздник, имеет свои запреты. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать на католическую Троицу 2024.
Что нельзя делать на католическую Троицу 2024
Троица — большой церковный праздник, поэтому в этот день нельзя:
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- заморачиваться домашними хлопотами;
- нельзя организовывать и праздновать свадьбы;
- выполнять тяжелую физическую работу;
- сквернословить;
- ссориться;
- заниматься земельными работами на поле или огороде;
- стирать;
- шить, вязать;
- не принято ходить на кладбище;
- рубить дрова;
- стричь волосы.
В храмах в этот день проходят богослужения. Верующие освящают веточки березы, которые считают символом Святого Духа. В разных странах праздник отмечают по своим традициям. Например, во Франции принято дуть в трубы, ведь их звук похож на ветер.
Так как праздник предназначен для духовного обновления, любой физический труд считается недопустимым.
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