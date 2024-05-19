Троицу 2024 католики отмечают 19 мая. Праздник считается одним из важнейших, ведь указывает на триединство Бога. Ежегодно дата приходится на другое число, в зависимости от Пасхи.

Кроме своих традиций, этот день, как и любой другой большой праздник, имеет свои запреты. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать на католическую Троицу 2024.

Что нельзя делать на католическую Троицу 2024

Троица — большой церковный праздник, поэтому в этот день нельзя:

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заморачиваться домашними хлопотами;

нельзя организовывать и праздновать свадьбы;

выполнять тяжелую физическую работу;

сквернословить;

ссориться;

заниматься земельными работами на поле или огороде;

стирать;

шить, вязать;

не принято ходить на кладбище;

рубить дрова;

стричь волосы.

В храмах в этот день проходят богослужения. Верующие освящают веточки березы, которые считают символом Святого Духа. В разных странах праздник отмечают по своим традициям. Например, во Франции принято дуть в трубы, ведь их звук похож на ветер.

Так как праздник предназначен для духовного обновления, любой физический труд считается недопустимым.