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Троица 2024: что нельзя делать католикам

19 мая 2024, 09:23
Асоян Карина редактор ленты
Что нельзя делать на католическую Троицу 2023
Источник: Троица 2024: традиции и запреты для католиков | Life

Троицу 2024 католики отмечают 19 мая. Праздник считается одним из важнейших, ведь указывает на триединство Бога. Ежегодно дата приходится на другое число, в зависимости от Пасхи.

Кроме своих традиций, этот день, как и любой другой большой праздник, имеет свои запреты. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать на католическую Троицу 2024.

Что нельзя делать на католическую Троицу 2024

Троица — большой церковный праздник, поэтому в этот день нельзя:

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  • заморачиваться домашними хлопотами;
  • нельзя организовывать и праздновать свадьбы;
  • выполнять тяжелую физическую работу;
  • сквернословить;
  • ссориться;
  • заниматься земельными работами на поле или огороде;
  • стирать;
  • шить, вязать;
  • не принято ходить на кладбище;
  • рубить дрова;
  • стричь волосы.

В храмах в этот день проходят богослужения. Верующие освящают веточки березы, которые считают символом Святого Духа. В разных странах праздник отмечают по своим традициям. Например, во Франции принято дуть в трубы, ведь их звук похож на ветер.

Так как праздник предназначен для духовного обновления, любой физический труд считается недопустимым.

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