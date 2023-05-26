Зеленые праздники в 2023 году отмечают 4 июня. В этот день принято украшать здание и двор различной зеленью, ветвями деревьев и тому подобное.

О том, какая зелень должна быть в доме на Троицу, рассказывают Факты ICTV.

Какая зелень должна быть в доме на Троицу

Дома и дворы на Троицу украшают различными травами, которые собирают накануне. Обычно используют чабрец, мелиссу и мяту. После праздника их высушивают и хранять весь год как оберег.

Популярной традицией является устилать пол в доме аиром, который освящают на богослужении. Согласно поверью, это растение привлекает удачу, здоровье и очищает жилище. Еще из него делают настойку, которую добавляют в ванны, используют для полоскания рта и т. д.

На Троицу также освящают полынь. Эта трава считается оберегом, а ее корни успокаивающим средством.

Из деревьев для украшения дома на Зеленое воскресенье подойдут веточки клена, липы или дуба. Однако нельзя использовать иву, ведь для нее отведен другой праздник — Вербное воскресенье.

Любисток с давних времен использовали как защиту от злых духов. Из корней растения делали отвар, который использовали для ванн и волос. Также из любистка варили успокаивающий чай.