Что готовят на Медовый Спас: идеи блюд для праздничного стола 2023

Медовый Спас, Первый Спас или, как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковей – большой праздник, который в Украине ежегодно отмечают 14 августа.

Медовый Спас считается началом Успенского поста, который длится две недели. Поэтому на Первый Спас запрещено добавлять освященный продукт к мясу, например, готовить свинину в медовом соусе. Кроме того, освящать в церкви алкоголь и мясные изделия тоже нельзя.

Что обычно готовят на Медовый Спас и какие блюда считают традиционными, читайте в нашем материале.

Медовый Спас 2023: что готовить на праздничный стол

На Первый Спас принято святить в церкви мед, воду и мак. А если добавить любой из этих ингредиентов в блюдо на Медовый Спас, то такая еда тоже будет считаться освященной.

Готовить на Медовый Спас 2023 можно лепешки с маком, блины, булочки с маком и медом, всякие различные пироги и рулеты с маково-медовой начинкой.

В общем традиционными на Маковый Спас считаются блюда, где есть мед или мак. То есть можно приготовить картофель с медовым соусом, сырно-медовые треугольники, овощные салаты с медовой заправкой и тому подобное.

А в некоторых регионах Украины люди готовили медово-маковую заправку, которую подавали отдельно, а потом просто обмакивали в нее хлеб или блины.

Также на Первый Спас можно приготовить пирожки с маком, рулет с маком и вишнями, медовый кекс с орехами, медовик, ламанцы с маком, медовые пряники с маком и тому подобное.

Ваш праздничный стол на Медовый Спас 2023 зависит от ваших предпочтений и фантазии. Главное — не готовить мясо, рыбу или яйца с медом, ведь это считается грехом.

Рецепты блюд на Медовый Спас 2023

Картофель с медовой заправкой

Вам понадобится:

Картофель — 1 кг.

Уксус — 5 ст. ложек.

Освященный мед — 1 ч. ложка.

Базилик — 2 пучка.

Масло — 2 ст. ложки.

Оливковое масло — 4 ст. ложки.

Тщательно помойте и сварите картофель в мундирах. Слейте воду, дайте картофелю остыть и снимите с него кожуру. Параллельно налейте в кастрюлю уксус и мед и кипятите 1-2 мин.

Поставьте на огонь сковороду, добавьте масло и жарьте очищенный картофель. Через 5-7 мин влейте в сковородку медово-уксусную заправку и тушите картофель еще 5-10 мин.

В конце добавьте измельченный базилик. Тщательно перемешайте картофель и наслаждайтесь!

Ламанцы с маком

Ингредиенты:

Мука — 250 г

Сливочное масло — 75 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 100 г

Мак — 1 ст. ложка.

Разрыхлитель — ½ ч. ложки.

Щепотка соли.

Также подготовьте ингредиенты для маковой заправки:

Молоко — 250 мл.

Мак — 100 г.

Мед — 2 ст. ложки.

Сначала приготовьте тесто: в миску всыпьте муку и добавьте разрыхлитель, соль, мак и сахар. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

Добавьте к тесту сливочное масло и начинайте разминать массу руками. Вбейте яйцо, добавьте сметану и замесите тесто.

Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной в 3 мм, проколите его вилкой и переложите на противень, устеленный пергаментом.

Разогрейте духовку до 185 градусов и отправьте туда тесто на 15 мин. Пока ламанцы готовятся, приготовьте соус: в тарелке соедините мак, молоко и мед. Тщательно перемешайте.

Через 15 минут достаньте тесто из духовки, дайте ему немного остыть, а затем поломайте его руками на небольшие кусочки.

Переложите ламанцы в миску, залейте соусом и наслаждайтесь!

Медовый сбитень

Этот ароматный напиток нужно готовить за несколько недель до Медового Спаса. Для приготовления вам понадобится:

Мед — 500 г.

Вода — 1,5 л.

Дрожжи — 50 г.

Имбирь — 5 г.

Гвоздика — 5 г.

Перец — 5 г.

Корица — 5 г.

Вскипятите воду, добавьте мед и снова вскипятите жидкость, постоянно снимая пену. Добавьте гвоздику, корицу, имбирь и душистый перец. И снова прокипятите. Дайте жидкости остыть.

В отдельной тарелке разведите дрожжи с теплой водой и смешайте с медовым отваром.

Готовую смесь разлейте по бутылкам и оставьте в теплом месте на 12 ч. Затем бутылки нужно плотно закрыть и оставить в холодном помещении на 2-3 недели, чтобы медовый напиток созрел.