Что готовят на Медовый Спас: идеи блюд для праздничного стола 2023

Медовый Спас, Первый Спас или, как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковей – большой праздник, который в Украине ежегодно отмечают 14 августа.
Медовый Спас считается началом Успенского поста, который длится две недели. Поэтому на Первый Спас запрещено добавлять освященный продукт к мясу, например, готовить свинину в медовом соусе. Кроме того, освящать в церкви алкоголь и мясные изделия тоже нельзя.
Что обычно готовят на Медовый Спас и какие блюда считают традиционными, читайте в нашем материале.
Медовый Спас 2023: что готовить на праздничный стол
На Первый Спас принято святить в церкви мед, воду и мак. А если добавить любой из этих ингредиентов в блюдо на Медовый Спас, то такая еда тоже будет считаться освященной.
Готовить на Медовый Спас 2023 можно лепешки с маком, блины, булочки с маком и медом, всякие различные пироги и рулеты с маково-медовой начинкой.
В общем традиционными на Маковый Спас считаются блюда, где есть мед или мак. То есть можно приготовить картофель с медовым соусом, сырно-медовые треугольники, овощные салаты с медовой заправкой и тому подобное.
А в некоторых регионах Украины люди готовили медово-маковую заправку, которую подавали отдельно, а потом просто обмакивали в нее хлеб или блины.
Также на Первый Спас можно приготовить пирожки с маком, рулет с маком и вишнями, медовый кекс с орехами, медовик, ламанцы с маком, медовые пряники с маком и тому подобное.
Ваш праздничный стол на Медовый Спас 2023 зависит от ваших предпочтений и фантазии. Главное — не готовить мясо, рыбу или яйца с медом, ведь это считается грехом.
Рецепты блюд на Медовый Спас 2023
Картофель с медовой заправкой
Вам понадобится:
- Картофель — 1 кг.
- Уксус — 5 ст. ложек.
- Освященный мед — 1 ч. ложка.
- Базилик — 2 пучка.
- Масло — 2 ст. ложки.
- Оливковое масло — 4 ст. ложки.
Тщательно помойте и сварите картофель в мундирах. Слейте воду, дайте картофелю остыть и снимите с него кожуру. Параллельно налейте в кастрюлю уксус и мед и кипятите 1-2 мин.
Поставьте на огонь сковороду, добавьте масло и жарьте очищенный картофель. Через 5-7 мин влейте в сковородку медово-уксусную заправку и тушите картофель еще 5-10 мин.
В конце добавьте измельченный базилик. Тщательно перемешайте картофель и наслаждайтесь!
Ламанцы с маком
Ингредиенты:
- Мука — 250 г
- Сливочное масло — 75 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 100 г
- Мак — 1 ст. ложка.
- Разрыхлитель — ½ ч. ложки.
- Щепотка соли.
Также подготовьте ингредиенты для маковой заправки:
- Молоко — 250 мл.
- Мак — 100 г.
- Мед — 2 ст. ложки.
Сначала приготовьте тесто: в миску всыпьте муку и добавьте разрыхлитель, соль, мак и сахар. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты.
Добавьте к тесту сливочное масло и начинайте разминать массу руками. Вбейте яйцо, добавьте сметану и замесите тесто.
Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной в 3 мм, проколите его вилкой и переложите на противень, устеленный пергаментом.
Разогрейте духовку до 185 градусов и отправьте туда тесто на 15 мин. Пока ламанцы готовятся, приготовьте соус: в тарелке соедините мак, молоко и мед. Тщательно перемешайте.
Через 15 минут достаньте тесто из духовки, дайте ему немного остыть, а затем поломайте его руками на небольшие кусочки.
Переложите ламанцы в миску, залейте соусом и наслаждайтесь!
Медовый сбитень
Этот ароматный напиток нужно готовить за несколько недель до Медового Спаса. Для приготовления вам понадобится:
- Мед — 500 г.
- Вода — 1,5 л.
- Дрожжи — 50 г.
- Имбирь — 5 г.
- Гвоздика — 5 г.
- Перец — 5 г.
- Корица — 5 г.
Вскипятите воду, добавьте мед и снова вскипятите жидкость, постоянно снимая пену. Добавьте гвоздику, корицу, имбирь и душистый перец. И снова прокипятите. Дайте жидкости остыть.
В отдельной тарелке разведите дрожжи с теплой водой и смешайте с медовым отваром.
Готовую смесь разлейте по бутылкам и оставьте в теплом месте на 12 ч. Затем бутылки нужно плотно закрыть и оставить в холодном помещении на 2-3 недели, чтобы медовый напиток созрел.