Летом украинцы празднуют три праздника, которые посвящены Иисусу Христу. Их названия сокращены от слова Спаситель, соответственно, называются — Спас.

В Украине празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Медовый Спас в народе еще называют праздником Маковея.

Когда в Украине отмечают праздник Маковея в 2023 году, а также о традициях и приметах на Медовый Спас – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда в Украине Маковея 2023 — дата

Медовый Спас, Первый Спас или, как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковея — большой праздник, который ежегодно отмечают 14 августа.

Однако с 1 сентября 2023 года Украина переходит на празднование церковных праздников по новому календарю. Соответственно, в 2024 году Маковея в Украине будут отмечать 1 августа.

Традиции на Маковея 2023 в Украине

Маковея, или Медовый Спас, считается началом Успенского поста, который длится две недели. Поэтому 14 августа заведено печь печенье из медового теста, готовить другие десерты из меда и заниматься пчеловодством.

Наши предки считали, что именно в этот день необходимо собирать и святить мед. Обычно к 14 августа все соты в ульях уже были наполнены медом и пасечники приступали к его сбору.

Также считалось, что мед на Маковея целебный. Поэтому его добавляли в блюда, напитки и просто употребляли, чтобы вылечить различные болезни.

В этот день в церквях также освящали воду, цветы и мак: люди празднично наряжались и отправлялись в церковь с букетами полевых цветов.

Праздник Маковея еще называется в народе Первого Спаса или Спаса на воде, поэтому больные купались в этот день в реке, поскольку вода считалась целебной.

Приметы на Маковея 2023