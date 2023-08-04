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Маковей в Украине 2023: когда празднуют, традиции и приметы

4 августа 2023, 18:47
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Церква
Источник: Depositphotos

Летом украинцы празднуют три праздника, которые посвящены Иисусу Христу. Их названия сокращены от слова Спаситель, соответственно, называются — Спас.

В Украине празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Медовый Спас в народе еще называют праздником Маковея.

Когда в Украине отмечают праздник Маковея в 2023 году, а также о традициях и приметах на Медовый Спас – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда в Украине Маковея 2023 — дата

Медовый Спас, Первый Спас или, как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковея — большой праздник, который ежегодно отмечают 14 августа.

Однако с 1 сентября 2023 года Украина переходит на празднование церковных праздников по новому календарю. Соответственно, в 2024 году Маковея в Украине будут отмечать 1 августа.

Традиции на Маковея 2023 в Украине

Маковея, или Медовый Спас, считается началом Успенского поста, который длится две недели. Поэтому 14 августа заведено печь печенье из медового теста, готовить другие десерты из меда и заниматься пчеловодством.

Наши предки считали, что именно в этот день необходимо собирать и святить мед. Обычно к 14 августа все соты в ульях уже были наполнены медом и пасечники приступали к его сбору.

Также считалось, что мед на Маковея целебный. Поэтому его добавляли в блюда, напитки и просто употребляли, чтобы вылечить различные болезни.

В этот день в церквях также освящали воду, цветы и мак: люди празднично наряжались и отправлялись в церковь с букетами полевых цветов.

Праздник Маковея еще называется в народе Первого Спаса или Спаса на воде, поэтому больные купались в этот день в реке, поскольку вода считалась целебной.

Приметы на Маковея 2023

  • В этот день нельзя громко праздновать, иначе в следующем году не будет меда.
  • Если розы на Маковея полностью отцвели — лето подошло к концу.
  • Дождь на Медовый Спас значит, что круглый год не будут гореть леса.
  • Если ласточки и стрижи уже улетели или собрались улетать в теплые края — ночи будут холоднее.
  • Если на Маковея жаркий день — весь следующий год будет теплым.
  • В день праздника нельзя никому желать зла, ведь оно вернется к вам. А если не хотите навлечь на себя беду, не стоит на Маковея ругаться и сквернословить.
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Медовий Спас релігійне свято Праздник Спас Традиції
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