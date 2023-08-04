Летом украинцы празднуют три праздника, которые посвящены Иисусу Христу. Их названия сокращены от слова Спаситель, соответственно, называются — Спас.
В Украине празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Медовый Спас в народе еще называют праздником Маковея.
Когда в Украине отмечают праздник Маковея в 2023 году, а также о традициях и приметах на Медовый Спас – читайте в материале Фактов ICTV.
Когда в Украине Маковея 2023 — дата
Медовый Спас, Первый Спас или, как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковея — большой праздник, который ежегодно отмечают 14 августа.
Однако с 1 сентября 2023 года Украина переходит на празднование церковных праздников по новому календарю. Соответственно, в 2024 году Маковея в Украине будут отмечать 1 августа.
Традиции на Маковея 2023 в Украине
Маковея, или Медовый Спас, считается началом Успенского поста, который длится две недели. Поэтому 14 августа заведено печь печенье из медового теста, готовить другие десерты из меда и заниматься пчеловодством.
Наши предки считали, что именно в этот день необходимо собирать и святить мед. Обычно к 14 августа все соты в ульях уже были наполнены медом и пасечники приступали к его сбору.
Также считалось, что мед на Маковея целебный. Поэтому его добавляли в блюда, напитки и просто употребляли, чтобы вылечить различные болезни.
В этот день в церквях также освящали воду, цветы и мак: люди празднично наряжались и отправлялись в церковь с букетами полевых цветов.
Праздник Маковея еще называется в народе Первого Спаса или Спаса на воде, поэтому больные купались в этот день в реке, поскольку вода считалась целебной.
Приметы на Маковея 2023
- В этот день нельзя громко праздновать, иначе в следующем году не будет меда.
- Если розы на Маковея полностью отцвели — лето подошло к концу.
- Дождь на Медовый Спас значит, что круглый год не будут гореть леса.
- Если ласточки и стрижи уже улетели или собрались улетать в теплые края — ночи будут холоднее.
- Если на Маковея жаркий день — весь следующий год будет теплым.
- В день праздника нельзя никому желать зла, ведь оно вернется к вам. А если не хотите навлечь на себя беду, не стоит на Маковея ругаться и сквернословить.