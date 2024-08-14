Що готують на Медовий Спас: ідеї страв для святкового столу 2024

Медовий Спас, Перший Спас або, як його ще називають, Спас на воді, Маковий Спас, Маковій – велике свято, яке в Україні, за старим календарем, відзначають 14 серпня (1 серпня за новим стилем).

Медовий Спас вважається початком Успенського посту, який триває два тижні. Тому на Перший Спас заборонено додавати освячений продукт до мʼяса, наприклад, готувати свинину у медовому соусі. Крім того, освячувати в церкві алкоголь та мʼясні вироби теж не можна.

Що зазвичай готують на Медовий Спас та які страви вважають традиційними, читайте в нашому матеріалі.

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Медовий Спас 2024: що готувати на святковий стіл

На Перший Спас заведено святити у церкві мед, воду та мак. А якщо додати будь-який з цих інгредієнтів у страву на Медовий Спас, то така страва теж вважатиметься посвяченою.

Готувати на Медовий Спас 2024 можна коржі з маком, млинці, булочки з маком та медом, різні пироги й рулети з маково-медовою начинкою.

Загалом традиційними на Маковий Спас вважаються страви, де є мед чи мак. Тобто можна приготувати картоплю з медовим соусом, сирно-медові трикутники, овочеві салати з медовою заправкою тощо.

А в деяких регіонах України люди готували медово-макову заправку, яку подавали окремо, а потім просто вмочували в неї хліб чи млинці.

Також на Перший Спас можна приготувати пиріжки з маком, рулет з маком та вишнями, медовий кекс з горіхами, медовик, ламанці з маком, медові пряники з маком тощо.

Святковий стіл на Медовий Спас 2024 залежить від ваших вподобань та фантазії. Головне – не готувати мʼясо, рибу чи яйця з медом, адже це вважається гріхом.

Рецепти страв на Медовий Спас 2024

Факти ICTV підготували добірку доволі простих, але цікавих страв, що допоможуть вам створити святкову атмосферу. Найголовніше, що вони повністю відповідають усім канонам.

Картопля з медовою заправкою

Вам знадобиться:

Картопля – 1 кг

Оцет – 5 ст. ложок

Освячений мед – 1 ч. ложка

Базилік – 2 пучки

Олія – 2 ст. ложки

Оливкова олія – 4 ст. ложки

Ретельно помийте та зваріть картоплю в мундирах. Злийте воду, дайте картоплі охолонути та зніміть з неї шкірку. Паралельно налийте в каструлю оцет та мед й кипʼятіть 1-2 хв.

Поставте на вогонь пательню, додайте олію та смажте очищену картоплю. Через 5-7 хв влийте в сковорідку медово-оцтову заправку та тушкуйте картоплю ще 5-10 хв.

Наприкінці додайте подріблений базилік. Ретельно перемішайте картоплю та насолоджуйтесь!

Ламанці з маком

Інгредієнти:

Борошно – 250 г

Вершкове масло – 75 г

Цукор – 100 г

Яйце – 1 шт.

Сметана – 100 г

Мак – 1 ст. ложка.

Розпушувач – ½ ч. ложки

Дрібка солі.

Також підготуйте інгредієнти для макової заправки:

Молоко – 250 мл

Мак – 100 г

Мед – 2 ст. ложки

Спершу приготуйте тісто: в миску всипте борошно та додайте розпушувач, сіль, мак та цукор. Ретельно перемішайте сухі інгредієнти.

Додайте до тіста вершкове масло та починайте розминати масу руками. Вбийте яйце, додайте сметану та замісіть тісто.

Готове тісто розкатайте у пласт товщиною в 3 мм, проколіть його виделкою та перекладіть на деко, встелене пергаментом.

Розігрійте духовку до 185 градусів та відправте туди тісто на 15 хв. Поки ламанці готуються, приготуйте соус: в тарілці з’єднайте мак, молоко та мед. Ретельно перемішайте.

Через 15 хвилин дістаньте тісто з духовки, дайте йому трішки охолонути, а потім поламайте його руками на невеликі шматочки.

Перекладіть ламанці в миску, залийте соусом та насолоджуйтесь!

Медовий збитень

Цей ароматний напій потрібно готувати за кілька тижнів до Медового Спасу. Для приготування вам знадобиться:

Мед – 500 г

Вода – 1,5 л

Дріжджі – 50 г

Імбир – 5 г

Гвоздика – 5 г

Перець – 5 г

Кориця – 5 г

Закипʼятіть воду, додайте мед та знову закипʼятіть рідину, постійно знімаючи піну. Додайте гвоздику, корицю, імбир і духмяний перець. І знову прокип’ятіть. Дайте рідині охолонути.

В окремій тарілці розведіть дріжджі з теплою водою та змішайте з медовим відваром.

Готову суміш розлийте по пляшках та залиште в теплому місці на 12 год. Потім пляшки потрібно щільно закрити та залишити в холодному приміщенні на 2-3 тижні, щоб медовий напій дозрів.