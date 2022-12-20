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Что готовить на Новый год 2023: блюда, которые обязательно должны стоять на столе

20 декабря 2022, 18:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что готовить на Новый год 2023: блюда, которые обязательно должны стоять на столе
Источник: Pexels

До Нового года 2023 остаются считанные дни. Самое время начинать планировать новогоднее меню и составлять списки продуктов к праздничному столу.

Покровителем 2023 года — Черный Водяной Кролик. Эта зверушка очень капризна к своему рациону. Кролики вегетарианцы, они не едят продукты животного происхождения. Чтобы не обидеть Кролика стоит знать, что обязательно должно быть на праздничном столе, а что лучше вычеркнуть из меню.

Факты ICTV узнавали, какие блюда и продукты обязательно должны быть на столе в новогоднюю ночь 2023.

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Что обязательно должно стоять на праздничном столе 2023

Кролики очень любят свежую зелень, злаки, фрукты и овощи. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салаты.

Хоть некоторые эксперты действительно считают, что идеальным для новогодней ночи будет вегетарианское меню. Однако не все украинцы готовы к таким кардинальным решениям, поэтому легкое меню можно разбавить мясными и белковыми блюдами.

На новогоднем столе 2023 обязательно должно стоять:

  • оливье с куриной грудкой (колбасу лучше не добавлять);
  • мясные блюда из птицы: запеченная курица, утка с яблоками, индейка или перепел;
  • рыбные блюда, которые Кролику точно понравятся: фаршированная рыба, красная соленая рыба, камбала, запеченная скумбрия или сельдь с луком;
  • салаты из морепродуктов, кальмары и мидии в кляре, жареные креветки;
  • очень много свежей зелени и овощей– салаты из капусты, брокколи, морковь и укропа, нарезанные огурцы и помидоры;
  • злаки и бобовые – салаты с кукурузой и горошком, нут, лобио (это грузинское блюдо из отварной красной фасоли, заправленной специями), хумус и тому подобное.

Также не стоит забывать о фруктах. Вы можете сделать фруктовый салат из бананов, апельсина, киви, яблока и груши или же просто нарезать фруктовую тарелку.

Как может выглядеть ваше новогоднее меню 2023

Чтобы не обидеть Кролика неправильными продуктами и блюдами, мы подготовили для вас примерное праздничное меню:

  • Закуски: сырная тарелка, баклажанные рулетики с хумусом и орехами, бутерброды с маслом и красной икрой или рыбой, колбасная нарезка из курицы, много свежих овощей;
  • Салаты: оливье с куриной грудкой, салат из свежих овощей и морепродуктов, салат с грушей и сыром с плесенью;
  • Горячие блюда: запеченные куриные крылышки в гранатовом соусе, фаршированная рыба, тушеное филе рыбы в соусе из грибов и сметаны, фаршированные грибы, запеченные овощи;
  • Гарнир — картофель с овощами и грибами, лобио, тушеные овощи с кусочками курятины;
  • Десерты: чизкейк, торт Монастырская изба, десерт Птичье молоко или Тирамису;
  • Напитки: шампанское, белое вино, соки, узвары, компоты.
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Теги
здорова їжа Меню на Новий рік Новый год Новогодние праздники
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