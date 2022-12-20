До Нового года 2023 остаются считанные дни. Самое время начинать планировать новогоднее меню и составлять списки продуктов к праздничному столу.

Покровителем 2023 года — Черный Водяной Кролик. Эта зверушка очень капризна к своему рациону. Кролики вегетарианцы, они не едят продукты животного происхождения. Чтобы не обидеть Кролика стоит знать, что обязательно должно быть на праздничном столе, а что лучше вычеркнуть из меню.

Факты ICTV узнавали, какие блюда и продукты обязательно должны быть на столе в новогоднюю ночь 2023.

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Что обязательно должно стоять на праздничном столе 2023

Кролики очень любят свежую зелень, злаки, фрукты и овощи. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салаты.

Хоть некоторые эксперты действительно считают, что идеальным для новогодней ночи будет вегетарианское меню. Однако не все украинцы готовы к таким кардинальным решениям, поэтому легкое меню можно разбавить мясными и белковыми блюдами.

На новогоднем столе 2023 обязательно должно стоять:

оливье с куриной грудкой (колбасу лучше не добавлять);

с куриной грудкой (колбасу лучше не добавлять); мясные блюда из птицы : запеченная курица, утка с яблоками, индейка или перепел;

: запеченная курица, утка с яблоками, индейка или перепел; рыбные блюда , которые Кролику точно понравятся: фаршированная рыба, красная соленая рыба, камбала, запеченная скумбрия или сельдь с луком;

, которые Кролику точно понравятся: фаршированная рыба, красная соленая рыба, камбала, запеченная скумбрия или сельдь с луком; салаты из морепродуктов , кальмары и мидии в кляре, жареные креветки;

, кальмары и мидии в кляре, жареные креветки; очень много свежей зелени и овощей – салаты из капусты, брокколи, морковь и укропа, нарезанные огурцы и помидоры;

– салаты из капусты, брокколи, морковь и укропа, нарезанные огурцы и помидоры; злаки и бобовые – салаты с кукурузой и горошком, нут, лобио (это грузинское блюдо из отварной красной фасоли, заправленной специями), хумус и тому подобное.

Также не стоит забывать о фруктах. Вы можете сделать фруктовый салат из бананов, апельсина, киви, яблока и груши или же просто нарезать фруктовую тарелку.

Как может выглядеть ваше новогоднее меню 2023

Чтобы не обидеть Кролика неправильными продуктами и блюдами, мы подготовили для вас примерное праздничное меню: