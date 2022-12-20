До Нового года 2023 остаются считанные дни. Самое время начинать планировать новогоднее меню и составлять списки продуктов к праздничному столу.
Покровителем 2023 года — Черный Водяной Кролик. Эта зверушка очень капризна к своему рациону. Кролики вегетарианцы, они не едят продукты животного происхождения. Чтобы не обидеть Кролика стоит знать, что обязательно должно быть на праздничном столе, а что лучше вычеркнуть из меню.
Факты ICTV узнавали, какие блюда и продукты обязательно должны быть на столе в новогоднюю ночь 2023.
Что обязательно должно стоять на праздничном столе 2023
Кролики очень любят свежую зелень, злаки, фрукты и овощи. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салаты.
Хоть некоторые эксперты действительно считают, что идеальным для новогодней ночи будет вегетарианское меню. Однако не все украинцы готовы к таким кардинальным решениям, поэтому легкое меню можно разбавить мясными и белковыми блюдами.
На новогоднем столе 2023 обязательно должно стоять:
- оливье с куриной грудкой (колбасу лучше не добавлять);
- мясные блюда из птицы: запеченная курица, утка с яблоками, индейка или перепел;
- рыбные блюда, которые Кролику точно понравятся: фаршированная рыба, красная соленая рыба, камбала, запеченная скумбрия или сельдь с луком;
- салаты из морепродуктов, кальмары и мидии в кляре, жареные креветки;
- очень много свежей зелени и овощей– салаты из капусты, брокколи, морковь и укропа, нарезанные огурцы и помидоры;
- злаки и бобовые – салаты с кукурузой и горошком, нут, лобио (это грузинское блюдо из отварной красной фасоли, заправленной специями), хумус и тому подобное.
Также не стоит забывать о фруктах. Вы можете сделать фруктовый салат из бананов, апельсина, киви, яблока и груши или же просто нарезать фруктовую тарелку.
Как может выглядеть ваше новогоднее меню 2023
Чтобы не обидеть Кролика неправильными продуктами и блюдами, мы подготовили для вас примерное праздничное меню:
- Закуски: сырная тарелка, баклажанные рулетики с хумусом и орехами, бутерброды с маслом и красной икрой или рыбой, колбасная нарезка из курицы, много свежих овощей;
- Салаты: оливье с куриной грудкой, салат из свежих овощей и морепродуктов, салат с грушей и сыром с плесенью;
- Горячие блюда: запеченные куриные крылышки в гранатовом соусе, фаршированная рыба, тушеное филе рыбы в соусе из грибов и сметаны, фаршированные грибы, запеченные овощи;
- Гарнир — картофель с овощами и грибами, лобио, тушеные овощи с кусочками курятины;
- Десерты: чизкейк, торт Монастырская изба, десерт Птичье молоко или Тирамису;
- Напитки: шампанское, белое вино, соки, узвары, компоты.