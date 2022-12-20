До Нового року 2023 залишаються лічені дні. Саме час починати планувати новорічне меню та складати списки продуктів до святкового столу.

Покровителем 2023 року – Чорний Водяний Кролик. Ця тваринка дуже примхлива до свого раціону. Кролики вегетаріанці, вони не їдять продукти тваринного походження. Аби не образити Кролика варто знати, що обовʼязково повинно бути на святковому столі, а що краще викреслити з меню.

Факти ICTV дізнавалися, які страви та продукти обовʼязково повинні бути на столі у новорічну ніч 2023.

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Що обовʼязково має стояти на святковому столі 2023

Кролики дуже полюбляють свіжу зелень, злаки, фрукти і овочі. Проте це не означає, що в новорічну ніч потрібно їсти лише салати.

Хоч деякі експерти дійсно вважають, що ідеальним для новорічної ночі буде вегетаріанське меню. Проте не всі українці готові до таких кардинальних рішень, тому новорічний стіл можна розбавити мʼясними та білковими стравами.

На новорічному столі 2023 обовʼязково має стояти:

олівʼє з куриною грудкою (ковбасу краще не додавати);

з куриною грудкою (ковбасу краще не додавати); мʼясні страви з птиці : запечена курка, качка з яблуками, індичка чи перепілка;

: запечена курка, качка з яблуками, індичка чи перепілка; рибні страви , які Кролику точно сподобаються: фарширована риба, червона солена риба, камбала, запечена скумбрія чи оселедець з цибулею;

, які Кролику точно сподобаються: фарширована риба, червона солена риба, камбала, запечена скумбрія чи оселедець з цибулею; салати з морепродуктів , кальмари та мідії у клярі, смажені креветки;

, кальмари та мідії у клярі, смажені креветки; дуже багато свіжої зелені та овочів – салати з капусти, броколі, морква та кропу, нарізані огірки та помідори;

– салати з капусти, броколі, морква та кропу, нарізані огірки та помідори; злаки та бобові – салати з кукурудзою та горошком, нут, лобіо (це грузинська страва з відвареної червоної квасолі, заправленої спеціями), хумус тощо.

Також не варто забувати про фрукти. Ви можете зробити фруктовий салат з бананів, апельсину, ківі, яблука та груші або ж просто нарізати фруктову тарілку.

Як може виглядати ваше новорічне меню 2023

Аби ви не образити Кролика неправильними продуктами та стравами, ми підготували для вас орієнтовне святкове меню: