Новый год 2022 – пора, когда хочется порадовать родных и друзей вкусной едой. Факты ICTV подготовили интересные рецепты новогодних салатов, которые станут украшением праздничного стола.

Вкусные салаты на Новый год 2022

Оливье

0,7 кг куриного филе (запеченного или вареного);

6-7 яиц;

4 картофелины (запеченных или вареных в мундире);

4 соленых огурца;

1 банка зеленого горошка;

майонез для заправки.

Оливье – один из главных символов Нового года. Этот рецепт с натуральным мясом намного полезнее, чем традиционный салат с колбасой. Чтобы блюдо получилось вкусным, все ингредиенты нарежьте мелкими кубиками и заправьте качественным майонезом жирностью 67%. По желанию можно добавить вареную морковь.

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Гранатовый браслет

2 вареные свеклы;

2 вареных картофелины;

1 вареная морковь;

700 г вареной или запеченной вырезки телятины;

1 репчатый лук;

1–2 граната;

100 г измельченных грецких орехов;

майонез.

Поместите кулинарное кольцо на центр плоского блюда и начните собирать салат вокруг этого кольца. Учитывайте, что блюдо может получиться пресным, если мясо или овощи будут недостаточно посолены.

Желательно выложить ингредиенты в такой последовательности: натертый на терке картофель – майонез – мясо – лук – майонез – натертая на терке морковь – натертая на терке свекла – орехи – майонез – зерна граната. Когда выложите все ингредиенты, извлеките кольцо, чтобы по центру получилось аккуратное отверстие.

Легкие салаты на Новый год 2022

Цезарь с крилем

Для салата:

150-180 г микс-салата;

8 томатов черри;

100 г обжаренных лесных орехов;

0,5 шт. синего или белого салатного лука;

1 куриное филе, обжаренное на гриле;

0,5 чайных ложек молотой паприки;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 банка мяса криля;

30 г натертого пармезана.

Для соуса:

1 яйцо;

сок половины лимона;

30 мл оливкового масла;

1 столовая ложка вустерского соуса;

соль по вкусу.

Это невероятно вкусный салат на Новый год. Для его приготовления выложите в тарелку зелень, томаты, куриную грудку, мясо криля, измельченные орехи, затем залейте соусом.

Чтобы приготовить заправку, отварите яйцо в кипящей воде в течение одной минуты и разбейте его содержимое в миску. Добавьте остальные ингредиенты и заправьте салат. Сверху блюдо посыпьте пармезаном.

Салат с грушей и сыром с плесенью

1 пучок рукколы;

150 г сыра с голубой плесенью;

2 крупные груши;

100 г грецких орехов.

Для заправки:

2 столовые ложки оливкового масла;

сок половины лимона;

1 чайная ложка меда;

соль, перец – по вкусу.

Это салат на Новый год для настоящих гурманов. Выложите на дно неглубокого блюда нарезанную рукколу, затем добавьте нарезанную слайсами грушу, измельченные грецкие орехи и сыр. Полейте салат сверху заправкой.

Недорогие салаты на Новый год 2022

Салат из свеклы с черносливом и фундуком

3 вареные свеклы;

100 г чернослива;

70 г фундука;

2 соленых огурца;

3 столовые ложки растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Свеклу для этого салата нужно сварить и натереть на крупной терке, фундук – слегка обжарить и порубить ножом, а чернослив – порезать мелкой соломкой. Останется перемешать все ингредиенты, добавить соль, перец и растительное масло. Отдавайте предпочтение оливковому – оно ароматнее и полезнее.

Салат из печени и грибов

200 г говяжьей печени;

2 соленых огурца;

50 г грибов;

50 г грецких орехов;

зелень петрушки;

майонез;

соль, перец по вкусу.

Грибы отварить или протушить на сковороде. Печень необходимо вымочить в воде, чтобы ушла кровь, а затем обжарить на сковороде и порезать кубиками. Добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом.

Закуски и салаты на Новый год непременно должны украшать праздничный стол. Интересные и оригинальные идеи бутербродов смотрите в материале Фактов ICTV.