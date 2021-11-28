Каждый год с 28 ноября по 6 января православные верующие соблюдают рождественский пост. Он длится 40 дней, но не считается очень строгим.
Суть этого поста заключается в возможности духовного очищения. Верующие убеждены, что отмечать Рождество нужно с чистой душой и телом. Во время поста нельзя ссориться, злословить, сплетничать и устраивать громкие гуляния.
Также в этот период следует отказаться от употребления мяса, яиц и молочных продуктов. В рождественский пост можно есть каши, овощи, фрукты, орехи, в отдельные дни разрешаются вино и рыба.
Факты ICTV составили календарь питания во время рождественского поста 2021 года на каждый день.
- 28 ноября, воскресенье – горячие блюда с растительным маслом, разрешается рыба и вино.
- 29 ноября, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 30 ноября, вторник – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.
1 декабря, среда – сухоядение. Употребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 2 декабря, четверг – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.
- 3 декабря, пятница – сухоядение.
- 4 декабря, суббота – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 5 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 6 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 7 декабря, вторник – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.
- 8 декабря, среда – сухоядение.
- 9 декабря, четверг – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.
- 10 декабря, пятница – сухоядение.
- 11 декабря, суббота — горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 12 декабря, воскресенье — горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 13 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 14 декабря, вторник – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.
- 15 декабря, среда – сухоядение.
- 16 декабря, четверг – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.
- 17 декабря, пятница – сухоядение.
- 18 декабря, суббота — горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 19 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 20 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 21 декабря, вторник – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
- 22 декабря, среда – сухоядение.
- 23 декабря, четверг – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
- 24 декабря, пятница – сухоядение.
- 25 декабря, суббота – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 26 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 27 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 28 декабря, вторник – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
- 29 декабря, среда – сухоядение.
- 30 декабря, четверг – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
- 31 декабря, пятница – сухоядение.
- 1 января, суббота – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.
- 2 января, воскресенье – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
- 3 января, понедельник – сухоядение.
- 4 января, вторник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 5 января, среда – сухоядение.
- 6 января, четверг – строгий пост, до восхождения первой звезды не едят.
По окончании рождественского поста в первый прием пищи, то есть на разговение едят сочиво – особый вид кутьи, который готовится из зерен пшеницы или риса с добавлением меда, сухофруктов, мака, изюма, орехов.