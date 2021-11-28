Каждый год с 28 ноября по 6 января православные верующие соблюдают рождественский пост. Он длится 40 дней, но не считается очень строгим.

Суть этого поста заключается в возможности духовного очищения. Верующие убеждены, что отмечать Рождество нужно с чистой душой и телом. Во время поста нельзя ссориться, злословить, сплетничать и устраивать громкие гуляния.

Также в этот период следует отказаться от употребления мяса, яиц и молочных продуктов. В рождественский пост можно есть каши, овощи, фрукты, орехи, в отдельные дни разрешаются вино и рыба.

Факты ICTV составили календарь питания во время рождественского поста 2021 года на каждый день.

28 ноября, воскресенье – горячие блюда с растительным маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с растительным маслом, разрешается рыба и вино. 29 ноября, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

– вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы). 30 ноября, вторник – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.

1 декабря, среда – сухоядение. Употребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты. – сухоядение. Употребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 2 декабря, четверг – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты. 3 декабря, пятница – сухоядение.

– сухоядение. 4 декабря, суббота – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 5 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 6 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

– вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы). 7 декабря, вторник – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты. 8 декабря, среда – сухоядение.

– сухоядение. 9 декабря, четверг – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты. 10 декабря, пятница – сухоядение.

– сухоядение. 11 декабря, суббота — горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

— горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 12 декабря, воскресенье — горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

— горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 13 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

– вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы). 14 декабря, вторник – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты. 15 декабря, среда – сухоядение.

– сухоядение. 16 декабря, четверг – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и морепродукты. 17 декабря, пятница – сухоядение.

– сухоядение. 18 декабря, суббота — горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

— горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 19 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 20 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

– вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы). 21 декабря, вторник – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

– вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла. 22 декабря, среда – сухоядение.

– сухоядение. 23 декабря, четверг – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

– вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла. 24 декабря, пятница – сухоядение.

– сухоядение. 25 декабря, суббота – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 26 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 27 декабря, понедельник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

– вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы). 28 декабря, вторник – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

– вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла. 29 декабря, среда – сухоядение.

– сухоядение. 30 декабря, четверг – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

– вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла. 31 декабря, пятница – сухоядение.

– сухоядение. 1 января, суббота – горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино.

– горячие блюда с маслом, разрешается рыба и вино. 2 января, воскресенье – вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

– вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла. 3 января, понедельник – сухоядение.

– сухоядение. 4 января, вторник – вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

– вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы). 5 января, среда – сухоядение.

– сухоядение. 6 января, четверг – строгий пост, до восхождения первой звезды не едят.

По окончании рождественского поста в первый прием пищи, то есть на разговение едят сочиво – особый вид кутьи, который готовится из зерен пшеницы или риса с добавлением меда, сухофруктов, мака, изюма, орехов.