Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Это один из самых главных предновогодних праздников, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

В Украине католическое Рождество стало официальным праздничным днем в 2017 году. Христиане восточного обряда празднуют Рождество 7 января.

Кроме этого, 25 января, православная церковь чтит память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. Еще в молодости за милосердие и доброту он получил от Бога дар исцеления людей и обуздания природных сил.

Именины 25 декабря

Сегодня именины празднуют — Олександр и Спиридон.

Приметы на 25 декабря:

Хмурое утро на Спиридона предвещает раннюю весну.

Если Рождество теплое — весна будет холодной.

Сильные холода — к богатому урожаю.

Снег на Рождество — год будет удачным.

Что нельзя делать 25 декабря: