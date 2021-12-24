Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Это один из самых главных предновогодних праздников, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.
В Украине католическое Рождество стало официальным праздничным днем в 2017 году. Христиане восточного обряда празднуют Рождество 7 января.
Кроме этого, 25 января, православная церковь чтит память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. Еще в молодости за милосердие и доброту он получил от Бога дар исцеления людей и обуздания природных сил.
Именины 25 декабря
Сегодня именины празднуют — Олександр и Спиридон.
Приметы на 25 декабря:
- Хмурое утро на Спиридона предвещает раннюю весну.
- Если Рождество теплое — весна будет холодной.
- Сильные холода — к богатому урожаю.
- Снег на Рождество — год будет удачным.
Что нельзя делать 25 декабря:
- На Рождество нельзя одевать старую одежду.
- Запрещено работать, убирать и выносить мусор из дома.
- На Рождество нельзя гадать.