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Рождество Христово: какой праздник 25 декабря

24 декабря 2021, 19:15
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
рождество, новый год
Источник: Pexels

Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Это один из самых главных предновогодних праздников, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

В Украине католическое Рождество стало официальным праздничным днем в 2017 году. Христиане восточного обряда празднуют Рождество 7 января.

Кроме этого, 25 января, православная церковь чтит память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. Еще в молодости за милосердие и доброту он получил от Бога дар исцеления людей и обуздания природных сил.

Именины 25 декабря

Сегодня именины празднуют — Олександр и Спиридон.

Приметы на 25 декабря:

  • Хмурое утро на Спиридона предвещает раннюю весну.
  • Если Рождество теплое — весна будет холодной.
  • Сильные холода — к богатому урожаю.
  • Снег на Рождество — год будет удачным.

Что нельзя делать 25 декабря:

  • На Рождество нельзя одевать старую одежду.
  • Запрещено работать, убирать и выносить мусор из дома.
  • На Рождество нельзя гадать.
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Календарь , Різдво , Праздник
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