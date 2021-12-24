Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Це одне із найголовніших передноворічних свят, яке присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.
В Україні католицьке Різдво стало офіційним святковим днем у 2017 році. Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня.
Крім цього, 25 січня, православна церква вшановує пам’ять святителя і чудотворця Спиридона Триміфунтського. Ще в молодості за милосердя та доброту він отримав від Бога дар зцілення людей та приборкання природних сил.
Іменини 25 грудня
Сьогодні іменини відзначають – Олександр та Спиридон.
Прикмети на 25 грудня:
- Похмурий ранок на Спиридона віщує ранню весну.
- Якщо Різдво тепле – весна буде холодною.
- Сильні холоди – до багатого врожаю.
- Сніг на Різдво – рік буде вдалим.
Що не можна робити 25 грудня:
- На Різдво не можна одягати старий одяг.
- Заборонено працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
- На Різдво не можна ворожити.