Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Це одне із найголовніших передноворічних свят, яке присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

В Україні католицьке Різдво стало офіційним святковим днем у 2017 році. Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня.

Крім цього, 25 січня, православна церква вшановує пам’ять святителя і чудотворця Спиридона Триміфунтського. Ще в молодості за милосердя та доброту він отримав від Бога дар зцілення людей та приборкання природних сил.

Іменини 25 грудня

Сьогодні іменини відзначають – Олександр та Спиридон.

Прикмети на 25 грудня:

Похмурий ранок на Спиридона віщує ранню весну.

Якщо Різдво тепле – весна буде холодною.

Сильні холоди – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не можна робити 25 грудня: