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Різдво Христове: яке свято 25 грудня

24 Грудня 2021, 19:15
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
рождество, новый год
Джерело: Pexels

Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Це одне із найголовніших передноворічних свят, яке присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

В Україні католицьке Різдво стало офіційним святковим днем у 2017 році. Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня.

Крім цього, 25 січня, православна церква вшановує пам’ять святителя і чудотворця Спиридона Триміфунтського. Ще в молодості за милосердя та доброту він отримав від Бога дар зцілення людей та приборкання природних сил.

Іменини 25 грудня

Сьогодні іменини відзначають – Олександр та Спиридон.

Прикмети на 25 грудня:

  • Похмурий ранок на Спиридона віщує ранню весну.
  • Якщо Різдво тепле – весна буде холодною.
  • Сильні холоди – до багатого врожаю.
  • Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не можна робити 25 грудня:

  • На Різдво не можна одягати старий одяг.
  • Заборонено працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
  • На Різдво не можна ворожити.
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Теги
Календар , Різдво , Свято
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